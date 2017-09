［新宿アニソンスコープ］「ミリシタ」新CDシリーズが“V2”　桜守歌織のソロ曲も

「THE IDOLM@STER MILLION LIVE! M@STER SPARKLE 02」のジャケット

アニソンが充実していることで知られるタワーレコード新宿店のアニメ担当バイヤー・樋口翔さんが、アニソンの売れ筋や販売現場の生の声をお伝えする「新宿アニソンスコープ」。同店の18~24日の1位は、スマートフォン向けゲーム「アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ(ミリシタ)」の新CDシリーズ第2弾「THE IDOLM@STER MILLION LIVE! M@STER SPARKLE 02」でした。

◇先週の結果

「ミリシタ」は、「アイドルマスター ミリオンライブ!」から派生したリズムゲームで、「M@STER SPARKLE」シリーズは人気キャラクターのソロ曲を集めたアルバムになります。当店チャートでは、前作「THE IDOLM@STER MILLION LIVE! M@STER SPARKLE 01」も発売初週で首位を獲得していて、これで“V2”達成となっています。

今回のCDには「ミリシタ」からの新キャラ・桜守歌織が歌う「ハミングバード」も収録。そのほかにもアニソンとJ-POPを折衷させた楽曲が楽しめます。

2位には、女性を中心に人気のスマホゲーム「アイドリッシュセブン」からアイドルグループ「TRIGGER」の初のフルアルバムがランクイン。音楽プロデューサーの小室哲哉さんの参加も話題です。屈指の人気を誇る「TRIGGER」ですが、そのほかにも「Re:vale」「mezzo」「ZOOL」など、「アイドリッシュセブン」には個性豊かなユニットがそろっていて、今後の展開にも注目です。

3位には、コンポーザー/プロデューサーの澤野弘之さんのプロジェクト「SawanoHiroyuki[nZk]」の2枚目のアルバムで、澤野さんらしい骨太で壮大なロックチューンを満載した「2V-ALK」が入りました。また、7位の「Fate/Zero Original Soundtrack」は、澤野さん同様に幅広い活躍を見せているコンポーザー/プロデューサーの梶浦由記さんが手掛けたアニメの劇伴にライブアレンジ曲を加えた3枚組で、話題を集めています。

◇今週の動向

劇場版アニメ「KING OF PRISM by PrettyRhythm」(略称・キンプリ)から、6月に公開された現在もロングヒット中の「KING OF PRISM -PRIDE the HERO」のボーカル曲と劇伴を集めたサウンドトラック盤が好調です。2.5次元アイドル応援プロジェクト「ドリフェス!」のメインキャラクターを演じる男性5人のユニット「DearDream」の3枚目のシングル「ユメノコドウ」、アイドルをテーマとしたスマホ向けゲーム「Tokyo 7th シスターズ」(ナナシス)の「3rd Anniversary Live」を音源化したアルバム「t7s 3rd Anniversary Live 17’→XX -CHAIN THE BLOSSOM- in Makuhari Messe」にも注目です。

◇タワーレコード新宿店アニソンコーナーランキング

1位 「THE IDOLM@STER MILLION LIVE! M@STER SPARKLE 02」 伊吹翼(CV:Machico)/北沢志保(CV:雨宮天)/桜守歌織(CV:香里有佐)/徳川まつり(CV:諏訪彩花)/永吉昴 (CV:斉藤佑圭) アルバム

2位 「アプリゲーム『アイドリッシュセブン』TRIGGER 1stフルアルバム」 TRIGGER アルバム

3位 「2V-ALK」 SawanoHiroyuki[nZk] アルバム

4位 「FINAL FANTASY XIV Orchestral Arrangement Album」 GAME MUSIC アルバム

5位 「Time Lapse」 Poppin’Party シングル

6位 「petit miretta」 petit milady シングル

7位 「Fate/Zero Original Soundtrack」 梶浦由記 アルバム

8位 「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 13 Sweet Witches’ Night ~6人目はだぁれ~」 三村かな子(CV:大坪由佳)/十時愛梨(CV:原田ひとみ)/森久保乃々(CV:高橋花林)/椎名法子(CV:都丸ちよ)/及川雫(CV:のぐちゆり)/ほか シングル

9位 「カレはヴォーカリストCD『ディア ヴォーカリスト Wired』エントリーNo.3 ジュダ CV.斉藤壮馬」 ジュダ(CV:斉藤壮馬) アルバム

10位 「FINAL FANTASY Record Keeper オリジナル・サウンドトラック vol.2」 GAME MUSIC アルバム

※左から順に、タイトル、アーティスト

◇プロフィル

樋口翔 タワーレコード新宿店7階(邦楽・販売促進)アニメ担当バイヤー。2014年に町田店から異動。アニメにハマったきっかけは「新世紀エヴァンゲリオン」「BLUE SEED」「VS騎士ラムネ&40炎」など1990年代の作品で、アニソンの中でもキャラソン、とりわけアイドルアニメ関連の楽曲を愛聴。マイアンセムは「アイドルマスターミリオンライブ!」より「Up!10sion Pleeeeeeeeease!」。お気に入りのアニメ・ゲーム作品は「プリティーリズム」「アイドルマスター」「フォトカノ」「サクラ大戦」など。

