ASRock、X299マザーボード「X299 Taichi」に電源周りを強化した新モデル

CFD販売は9月29日、Intel X299チップセットを搭載したASRock製マザーボード「X299 Taichi XE」の取り扱い開始を発表した。10月上旬の発売を予定し、店頭予想価格は税別43,200円前後。
「X299 Taichi」をベースに、CPU用の補助電源コネクタを8ピン×2に強化したほか、特大のアルミニウム合金のヒートシンクとヒートパイプを組み合わせることで、MOSFETの発熱を効果的に排熱するという。
|ソケット
|LGA2066
|チップセット
|Intel X299
|メモリ
|DDR4 4400+(OC)MHz×8(最大128GB)
|拡張スロット
|PCI Express 3.0 x16×4、PCI Express 2.0 x1×1
|マルチGPU
|AMD Quad CrossFireX、NVIDIA Quad SLI
|ストレージ
|SATA 6Gb/s×10、M.2(PCIe 3.0x4接続対応)×3
|対応RAID
|0/1/5/10
|ネットワーク
|ギガビット対応有線LAN×2(Intel I219V、Intel I211AT)
IEEE802.11ac対応有線LAN
Bluetooth 4.2
|サウンド
|High Definition Audio(Realtek ALC1220)
|フォームファクタ
|ATX
|そのほか
|USB 3.1×2(Type-A×1、Type-C×1)、USB 3.0×10(うち4基はピンヘッダ)、USB 2.0×6(うち4基はピンヘッダ)、オーディオジャック×1など
|店頭予想価格
|税別43,200円前後