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      ASRock、X299マザーボード「X299 Taichi」に電源周りを強化した新モデル

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      CFD販売は9月29日、Intel X299チップセットを搭載したASRock製マザーボード「X299 Taichi XE」の取り扱い開始を発表した。10月上旬の発売を予定し、店頭予想価格は税別43,200円前後。

      「X299 Taichi」をベースに、CPU用の補助電源コネクタを8ピン×2に強化したほか、特大のアルミニウム合金のヒートシンクとヒートパイプを組み合わせることで、MOSFETの発熱を効果的に排熱するという。

      ソケット LGA2066
      チップセット Intel X299
      メモリ DDR4 4400+(OC)MHz×8(最大128GB)
      拡張スロット PCI Express 3.0 x16×4、PCI Express 2.0 x1×1
      マルチGPU AMD Quad CrossFireX、NVIDIA Quad SLI
      ストレージ SATA 6Gb/s×10、M.2(PCIe 3.0x4接続対応)×3
      対応RAID 0/1/5/10
      ネットワーク ギガビット対応有線LAN×2(Intel I219V、Intel I211AT)
      IEEE802.11ac対応有線LAN
      Bluetooth 4.2
      サウンド High Definition Audio(Realtek ALC1220)
      フォームファクタ ATX
      そのほか USB 3.1×2(Type-A×1、Type-C×1)、USB 3.0×10(うち4基はピンヘッダ)、USB 2.0×6(うち4基はピンヘッダ)、オーディオジャック×1など
      店頭予想価格 税別43,200円前後
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