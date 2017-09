寺田克也も参加、特撮「メタルヒーローシリーズ」に登場した怪人の画集

「メタルヒーロー怪人デザイン大鑑 奇怪千蛮」 (c)東映

「メタルヒーロー怪人デザイン大鑑 奇怪千蛮」が、明日9月30日にホビージャパンより刊行される。

これは1982年より放送された特撮ドラマ「宇宙刑事ギャバン」から、2017年に公開された映画「スペース・スクワッド ギャバン VS デカレンジャー」までの、「メタルヒーローシリーズ」と呼ばれる作品群に登場する怪人のデザイン画を収録した画集。同シリーズの35周年を記念して発売される。

画集には「超人機メタルダー」に参加した寺田克也、「重甲ビーファイター」「ビーファイターカブト」に参加したマイケル原腸のほか、増尾隆幸、村上克司、雨宮慶太、森木靖泰、岡本英郎、篠原保、原田吉朗、野中剛らデザイナーの“証言”も収録されている。

デザイン画収録作品

「宇宙刑事ギャバン」(1982)

「宇宙刑事シャリバン」(1983)

「宇宙刑事シャイダー」(1984)

「巨獣特捜ジャスピオン」(1985)

「時空戦士スピルバン」(1986)

「超人機メタルダー」(1987)

「世界忍者戦ジライヤ」(1988)

「機動刑事ジバン」(1989)

「特警ウインスペクター」(1990)

「特救指令ソルブレイン」(1991)

「特捜エクシードラフト」(1992)

「特捜ロボジャンパーソン」(1993)

「ブルースワット」(1994)

「重甲ビーファイター」(1995)

「ビーファイターカブト」(1996)

「ビーロボカブタック」(1997)

「テツワン探偵ロボタック」(1998)



「宇宙刑事ギャバン THE MOVIE」(2012)

「仮面ライダー×スーパー戦隊×宇宙刑事 スーパーヒーロー大戦Z」(2013)

「宇宙刑事シャリバン NEXT GENERATION」(2014)

「宇宙刑事シャイダー NEXT GENERATION」(2014)

「スペース・スクワッド ギャバンVSデカレンジャー」(2017)

(c)東映

