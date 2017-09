『ゾイド』バスタートータスのプラモが再販、背部に大型ビームキャノン搭載

コトブキヤが『ZOIDS(ゾイド)』のプラモデルシリーズとして展開している「HMM ZOIDS」より、「RZ-013 バスタートータス」が再生産され、2018年1月に発売されることが決定した。現在「コトブキヤオンラインショップ」にて予約受付中で、価格は4,104円(税込)。

「HMM ZOIDS」シリーズは、その名の通り「ZOIDS(ゾイド)」シリーズのハイディテールかつ、可動性にすぐれたプラモデルのハイエンドマスターモデル。バスタートータスは、人気機体・カノントータスのバリエーションモデルとなる。

実際のプラモもカノントータスと同様に、「HMM ZOIDS」シリーズ入りに伴って、高密度な装飾が追加されての立体化。背部搭載の大型キャノン・720mmビームキャノンは幅広い可動域を誇る。またボディサイドハッチは開閉可能となっている。

さらにカノントータスに使用されていた尾部のスパイクもショックアブソーバーとして、巨大な砲身の反動に耐えうる設計に。そのほか小さいながらも様々なギミックを搭載しており、脚部の可動やオリジナルギミックとなる潜行モードへの変形ができる。

(C)TOMY ZOIDS is a trademark of TOMY Company,Ltd.and used under license.