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      映画「鋼の錬金術師」IMAX版＆4DX版の上映決定

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      映画「鋼の錬金術師」場面写真 (c)2017 荒川弘/SQUARE ENIX (c)2017映画「鋼の錬金術師」製作委員会
      IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation. IMAX 3D and IMAX DMR are trademarks of IMAX Corporation.

      12月1日に公開される、荒川弘原作による実写映画「鋼の錬金術師」のIMAX版と4DX版の上映が決定した。

      「鋼の錬金術師」は、幼き日に最愛の母親を亡くした国家錬金術師のエドワードと、その弟・アルフォンスの波乱に満ちた冒険と成長を描く物語。映画は通常の2D版、IMAX2D版、4DX版あわせて約400スクリーン以上での上映が予定されている。なおこのたび新たな場面写真2点も公開された。

      映画「鋼の錬金術師」

      2017年12月1日（金）全国ロードショー

      スタッフ

      監督：曽利文彦
      原作：「鋼の錬金術師」荒川弘（「ガンガンコミックス」スクウェア・エニックス刊）
      エグゼクティブ・プロデューサー：濱名一哉

      キャスト

      エド：山田涼介
      ウィンリィ：本田翼
      マスタング：ディーン・フジオカ
      ホークアイ：蓮佛美沙子
      エンヴィー：本郷奏多
      マルコー：國村隼
      コーネロ：石丸謙二郎
      グレイシア・ヒューズ：原田夏希
      グラトニー：内山信二
      ロス：夏菜
      タッカー：大泉洋（特別出演）
      マース・ヒューズ：佐藤隆太
      ハクロ：小日向文世
      ラスト：松雪泰子

      (c)2017 荒川弘/SQUARE ENIX (c)2017映画「鋼の錬金術師」製作委員会 IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation. IMAX 3D and IMAX DMR are trademarks of IMAX Corporation.


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