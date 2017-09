映画『HiGH&LOW THE MOVIE 3 / FINAL MISSION』(11月11日公開)の場面写真が29日、公開された。

同作は5つのチームが拮抗した勢力をもつ「SWORD」地区の中で男たちが思いをぶつけ合うエンタテインメントムービー。映画『HiGH&LOW THE MOVIE』『HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY』が公開されたほか、ドラマ、動画配信、コミック、SNS、オリジナルアルバム、ドームツアーなど様々に展開する。

今回公開されたのは、九龍グループ二代目総裁の有力候補とされる黒崎会会長・黒崎君龍(岩城滉一)に拘束され、睨み合うコブラ(岩田剛典)、という緊迫感溢れる場面。コブラの鍛え上げられた肉体と、決して屈することのない瞳が印象的な一枚となっている。

また、特報ではスモーキー(窪田正孝)の「みんなを頼む……」というシーンが話題となったが、雪が降る中意味深な瞳のスモーキーの画像も公開された。さらに爆発の中、無名街を必死に駆け抜けるコブラとエリ(鈴木梨央)のビジュアルも明らかに。アクションにも期待が寄せられる。