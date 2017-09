映画「覆面系ノイズ」イノハリのMV解禁、中条あやみ「一生忘れない経験に」

in NO hurry to shout; (c)2017映画「覆面系ノイズ」製作委員会

福山リョウコ原作による実写映画「覆面系ノイズ」に登場する劇中バンド・in NO hurry to shout;による「Close to me」のMVが、本日9月29日に解禁された。

in NO hurry to shout;、通称イノハリは中条あやみ演じるアリスがボーカル、志尊淳演じるチェシャがギター、磯村勇斗演じるハッターがドラム、杉野遥亮演じるクイーンがベースを務める覆面バンド。MAN WITH A MISSIONが作詞作曲を担当したメジャーデビュー曲「Close to me」は、11月15日にリリースされる。

MVのディレクションは、RADWIMPSや[Alexandros]、東方神起などの作品も手がけた大久保拓朗が担当。CDジャケットの写真も含め、24時間におよぶハードなスケジュールで撮影されたMVに中条は「色んなアーティストの方々のMVを撮影されてるスタッフさんに撮っていただき、スモークがかかったダークな世界観の中で全力で演奏した画はきっと最高に格好いいイノハリになったと思っています! 一生忘れない経験になりました!」とコメントを寄せた。

中条あやみコメント

待ちに待ったMV撮影!

映画のライブシーンでみんなで円陣を組み、綺麗なライティングと沢山の声援を浴びながら演奏した絵がフラッシュバックしました!改めて貴重な経験をさせて頂いてると思いました。色んなアーティストの方々のMVを撮影されてるスタッフさんに撮っていただき、スモークがかかったダークな世界観の中で全力で演奏した画はきっと最高に格好いいイノハリになったと思っています! 一生忘れない経験になりました!

志尊淳コメント

役者をやっている中で、まさか自分がメジャーデビューをするとは思っていなかったので今回はかなり貴重な体験ができたな、と感じました。ギター経験はなかったので、本番までにとにかくたくさんギター練習をしたのでその成果をぜひ見て頂けたらと思っています。in NO hurry to shoutのPVではありますが、ご覧いただけたら映画の中の関係性やバンドメンバー同士の絆も垣間見えると思います。覆面バンド、自体もなかなかないと思うので(笑)

映画を楽しみにしてくださっている方はPVも一緒に楽しんで頂き、まだ映画を知らない方にも、PVをご覧いただいて「映画観に行こう!」というキッカケになったら嬉しいです。

磯村勇斗コメント

この度、イノハリでデビューさせて頂けたこと嬉しく思います。約1年間、キャストの皆さんとゼロから練習をしたので、その熱意と結団力がそのまま「イノハリ」としてMVから感じ取って頂けたら嬉しいです!

杉野遥亮コメント

撮影は丸一日かけて行いましたが、楽しくてあっという間に時間が過ぎていきました。

また、圧倒的に曲の世界観を表したセットの中で気持ち良く撮影に臨むことができました。スタッフさんや関係者の皆さん、僕たち含め全員で作り上げたMVです。

とても自信のあるものになっています。是非みなさんに楽しんで観て頂けたら嬉しいです。

