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      「Let'snote」秋冬モデル4シリーズ、2in1「XZ6」でリアカメラ搭載

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      パナソニックは27日、モバイルノートPC「Let'snote」の2017年秋冬モデルを発表した。クラムシェルタイプの12.1型ノートPC「SZ6」、2in1 PCの10.1型モデル「RZ6」と12型モデル「XZ6」、14型ノートPC「LX6」の4シリーズをラインナップする。秋冬モデルではWindows 10 Creators Updateを全モデルで搭載した。

      Let'snote XZ6

      Let'snote XZ6 シルバー

      XZ6シリーズは、タブレットPC部とキーボードベース部が分離合体するデタッチャブルタイプの12型2in1 PC。液晶ディスプレイの解像度は2,160×1,440ドット(QHD)で、反射防止の保護フィルム付き。

      店頭モデルは3モデルをラインナップ。夏モデルから新たに、800万画素のリアカメラ搭載モデル「CF-XZ6PFKQR」を用意し、同モデル付属のカメラアプリ「Panasonic PC Camera Utility」では、撮影した文字をテキストとして読み取るOCRモード、バーコード読み取りモードが搭載された。店頭予想価格(税別)は250,000円前後から。主な仕様は下表の通り。

      品番 CF-SZ6
      PFKQR      		 CF-SZ6
      PDCQR      		 CF-SZ6
      PDAPR
      本体カラー シルバー
      OS Windows 10 Pro 64bit Windows 10 Home 64bit
      CPU Intel Core i5-7200U(2.50GHz)
      メモリ 8GB
      ストレージ 256GB SSD 128GB SSD
      ディスプレイ 12.1型WUXGA(1,920×1,200ドット)
      光学ドライブ
      通信機能 1000BASE-T準拠の有線LAN、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠の無線LAN、Bluetooth 4.1
      WWAN LTE(nano SIM)
      リアカメラ 約800万画素
      バッテリ駆動時間 本体：約18.5時間/タブレット：約9時間
      バッテリーパックS付属      		 本体：約9時間/タブレット：約4.5時間
      バッテリーパックS付属
      重量 本体：約1.224kg/タブレット：約0.665kg 本体：約1.019kg/タブレット：約0.55kg

      Let'snote SZ6

      Let'snote SZ6 シルバー

      Let'snote SZ6 ブラック

      12.1型の「Let'snote SZ6」は、店頭向けに全5モデルをラインナップ。第7世代Core iプロセッサを備えるなどハードウェアは夏モデルに準じる。店頭予想価格(税別)は220,000円前後から。主な仕様は下表の通り。

      品番 CF-SZ6
      QFMQR      		 CF-SZ6
      QDAQR      		 CF-SZ6
      PDLQR      		 CF-SZ6
      PDKPR      		 CF-SZ6
      PDYQR
      本体カラー ブラック シルバー
      OS Windows 10 Home Pro 64bit Windows 10 Home 64bit Windows 10 Home Pro 64bit
      CPU Intel Core i7-7500U(2.70GHz) Intel Core i5-7200U(2.50GHz)
      メモリ 8GB
      ストレージ 256GB SSD 128GB SSD
      1TB HDD      		 128GB SSD 1TB HDD 256GB SSD
      ディスプレイ 12.1型WUXGA(1,920×1,200ドット)、アンチグレア液晶
      光学ドライブ DVDスーパーマルチ なし
      通信機能 1000BASE-T準拠の有線LAN、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠の無線LAN、Bluetooth 4.1
      WWAN LTE(nano SIM)
      バッテリ駆動時間 約22時間
      バッテリーパックL付属      		 約18時間
      バッテリーパックL付属      		 約14.5時間
      バッテリーパックS付属      		 約12時間
      バッテリーパックS付属      		 約14.5時間
      バッテリーパックS付属
      重量 約1.05kg 約1.125kg 約0.929kg 約1.02kg 約0.849kg

      Let'snote RZ6

      Let'snote RZ6 シルバー

      Let'snote RZ6 ブラック

      RZ6シリーズは液晶面が360度回転する10.1型の2in1 PCで、秋冬の店頭モデルは2モデルをラインナップする。解像度は1,920×1,200ドット、外光反射をおさえるアンチグレア保護フィルム付きだ。ハードウェアは夏モデルに準じる。店頭予想価格(税別)は215,000円前後から。主な仕様は下表の通り。

      品番 CF-RZ6PFMQR CF-RZ6NDFQR
      本体カラー ブラック シルバー
      OS Windows 10 Pro 64bit
      CPU Intel Core i5-7Y54
      (1.20GHz)      		 Intel Core m3-7Y30
      (1.00GHz)
      メモリ 8GB
      ストレージ 256GB SSD 128GB SSD
      光学ドライブ
      通信機能 IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠の無線LAN、Bluetooth 4.1、
      1000BASE-T準拠の有線LAN
      WWAN LTE(nano SIM)
      バッテリ駆動時間 約11.5時間
      重量 約0.78kg 約0.745kg

      Let'snote LX6

      Let'snote LX6 シルバー

      Let'snote LX6 ブラック

      14型フルHD(1,920×1,080ドット)液晶を備える「Let'snote LX6」の秋冬店頭モデルは3モデル構成。新たに、新色のブラックを店頭向けに用意した。このほか、ハードウェアは夏モデルを踏襲する。店頭予想価格(税別)は205,000円前後から。主な仕様は下表の通り。

      品番 CF-LX6QDXQR CF-LX6PDGQR CF-LX6PDAQR
      本体カラー ブラック シルバー
      OS Windows 10 Pro 64bit
      CPU Intel Core i7-7500U(2.70GHz) Intel Core i5-7200U(2.50GHz)
      メモリ 8GB
      ストレージ 128GB SSD＋1TB HDD 256GB SSD 1TB HDD
      光学ドライブ ブルーレイドライブ DVDスーパーマルチドライブ
      通信機能 1000BASE-T準拠の有線LAN、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠の無線LAN、
      Bluetooth 4.1
      WWAN
      バッテリ駆動時間 約16時間
      バッテリーパックL付属      		 約10時間
      バッテリーパックS付属      		 約8時間
      バッテリーパックS付属
      重量 約1.515kg 約1.275kg 約1.35kg
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