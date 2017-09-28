「Let'snote」秋冬モデル4シリーズ、2in1「XZ6」でリアカメラ搭載

パナソニックは27日、モバイルノートPC「Let'snote」の2017年秋冬モデルを発表した。クラムシェルタイプの12.1型ノートPC「SZ6」、2in1 PCの10.1型モデル「RZ6」と12型モデル「XZ6」、14型ノートPC「LX6」の4シリーズをラインナップする。秋冬モデルではWindows 10 Creators Updateを全モデルで搭載した。
Let'snote XZ6
XZ6シリーズは、タブレットPC部とキーボードベース部が分離合体するデタッチャブルタイプの12型2in1 PC。液晶ディスプレイの解像度は2,160×1,440ドット(QHD)で、反射防止の保護フィルム付き。
店頭モデルは3モデルをラインナップ。夏モデルから新たに、800万画素のリアカメラ搭載モデル「CF-XZ6PFKQR」を用意し、同モデル付属のカメラアプリ「Panasonic PC Camera Utility」では、撮影した文字をテキストとして読み取るOCRモード、バーコード読み取りモードが搭載された。店頭予想価格(税別)は250,000円前後から。主な仕様は下表の通り。
|品番
|CF-SZ6
PFKQR
|CF-SZ6
PDCQR
|CF-SZ6
PDAPR
|本体カラー
|シルバー
|OS
|Windows 10 Pro 64bit
|Windows 10 Home 64bit
|CPU
|Intel Core i5-7200U(2.50GHz)
|メモリ
|8GB
|ストレージ
|256GB SSD
|128GB SSD
|ディスプレイ
|12.1型WUXGA(1,920×1,200ドット)
|光学ドライブ
|―
|通信機能
|1000BASE-T準拠の有線LAN、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠の無線LAN、Bluetooth 4.1
|WWAN
|LTE(nano SIM)
|―
|リアカメラ
|約800万画素
|―
|バッテリ駆動時間
|本体：約18.5時間/タブレット：約9時間
バッテリーパックS付属
|
本体：約9時間/タブレット：約4.5時間
バッテリーパックS付属
|重量
|本体：約1.224kg/タブレット：約0.665kg
|本体：約1.019kg/タブレット：約0.55kg
Let'snote SZ6
12.1型の「Let'snote SZ6」は、店頭向けに全5モデルをラインナップ。第7世代Core iプロセッサを備えるなどハードウェアは夏モデルに準じる。店頭予想価格(税別)は220,000円前後から。主な仕様は下表の通り。
|品番
|CF-SZ6
QFMQR
|CF-SZ6
QDAQR
|CF-SZ6
PDLQR
|CF-SZ6
PDKPR
|CF-SZ6
PDYQR
|本体カラー
|ブラック
|シルバー
|OS
|Windows 10 Home Pro 64bit
|Windows 10 Home 64bit
|Windows 10 Home Pro 64bit
|CPU
|Intel Core i7-7500U(2.70GHz)
|Intel Core i5-7200U(2.50GHz)
|メモリ
|8GB
|ストレージ
|256GB SSD
|128GB SSD
1TB HDD
|128GB SSD
|1TB HDD
|256GB SSD
|ディスプレイ
|12.1型WUXGA(1,920×1,200ドット)、アンチグレア液晶
|光学ドライブ
|DVDスーパーマルチ
|なし
|通信機能
|1000BASE-T準拠の有線LAN、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠の無線LAN、Bluetooth 4.1
|WWAN
|LTE(nano SIM)
|―
|バッテリ駆動時間
|約22時間
バッテリーパックL付属
|約18時間
バッテリーパックL付属
|約14.5時間
バッテリーパックS付属
|約12時間
バッテリーパックS付属
|約14.5時間
バッテリーパックS付属
|重量
|約1.05kg
|約1.125kg
|約0.929kg
|約1.02kg
|約0.849kg
Let'snote RZ6
RZ6シリーズは液晶面が360度回転する10.1型の2in1 PCで、秋冬の店頭モデルは2モデルをラインナップする。解像度は1,920×1,200ドット、外光反射をおさえるアンチグレア保護フィルム付きだ。ハードウェアは夏モデルに準じる。店頭予想価格(税別)は215,000円前後から。主な仕様は下表の通り。
|品番
|CF-RZ6PFMQR
|CF-RZ6NDFQR
|本体カラー
|ブラック
|シルバー
|OS
|Windows 10 Pro 64bit
|CPU
|Intel Core i5-7Y54
(1.20GHz)
|Intel Core m3-7Y30
(1.00GHz)
|メモリ
|8GB
|ストレージ
|256GB SSD
|128GB SSD
|光学ドライブ
|―
|通信機能
|
IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠の無線LAN、Bluetooth 4.1、
1000BASE-T準拠の有線LAN
|WWAN
|LTE(nano SIM)
|―
|バッテリ駆動時間
|約11.5時間
|重量
|約0.78kg
|約0.745kg
Let'snote LX6
14型フルHD(1,920×1,080ドット)液晶を備える「Let'snote LX6」の秋冬店頭モデルは3モデル構成。新たに、新色のブラックを店頭向けに用意した。このほか、ハードウェアは夏モデルを踏襲する。店頭予想価格(税別)は205,000円前後から。主な仕様は下表の通り。
|品番
|CF-LX6QDXQR
|CF-LX6PDGQR
|CF-LX6PDAQR
|本体カラー
|ブラック
|シルバー
|OS
|Windows 10 Pro 64bit
|CPU
|Intel Core i7-7500U(2.70GHz)
|Intel Core i5-7200U(2.50GHz)
|メモリ
|8GB
|ストレージ
|128GB SSD＋1TB HDD
|256GB SSD
|1TB HDD
|光学ドライブ
|ブルーレイドライブ
|DVDスーパーマルチドライブ
|通信機能
|
1000BASE-T準拠の有線LAN、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠の無線LAN、
Bluetooth 4.1
|WWAN
|―
|バッテリ駆動時間
|約16時間
バッテリーパックL付属
|約10時間
バッテリーパックS付属
|約8時間
バッテリーパックS付属
|重量
|約1.515kg
|約1.275kg
|約1.35kg