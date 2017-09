『ゾイド』動く要塞･レッドホーンのプラモデルが再生産、可動箇所は60以上

コトブキヤが『ZOIDS(ゾイド)』のプラモデルシリーズとして展開している「HMM ZOIDS」より、「EZ-004 レッドホーン」が再生産され、2018年1月に発売されることが決定した。現在「コトブキヤオンラインショップ」にて予約受付中で、価格は7,344円(税込)。

「HMM ZOIDS」シリーズは、その名の通り「ZOIDS(ゾイド)」シリーズのハイディテールかつ、可動性にすぐれたプラモデルのハイエンドマスターモデル。レッドホーンは、『ゾイド』の世界観において、帝国機甲師団の中核機体として登場しており、全身に施された重装備、重装甲から動く要塞と称されている。

実際のプラモは、「HMM ZOIDS」シリーズの商品化希望ランキングにて、常に上位をキープしていた機体を立体化。全身10箇所以上に武器が施されているほか、同シリーズ最高レベルで実現された可動箇所は60箇所以上となる。また、爪先には隠し爪のギミックも仕込まれている。

