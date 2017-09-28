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      Thunderbolt 3対応、Macで使えるPCI Express 3.0 x16カード拡張ボックス

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      アミュレットは28日、Thunderbolt 3に対応するPCI Express外付け拡張ボックス「AKiTiO Node Lite」を発表した。10月3日に発売する。価格はオープン。店頭予想価格は税込34,200円前後。

      AKiTiO Node Lite

      MacBookと組み合わせたところ

      Windows / Macの両方に対応する、Thunderbolt 3接続のPCI Express外付け拡張ボックス。PCI Express 3.0 x16対応の拡張カードを装着可能で、拡張性に乏しいノートPCなどを強化するのに適している。

      装着できるカードはハーフレングス / フルハイト(173mm×107mm)までで、2スロット占有カードも装着可能。グラフィックカードの拡張には対応しておらず、内部PCI ExpressスロットはPCI Express 3.0 x4での動作となる。拡張カードへの電源供給は最大25Wまで。

      インタフェースは、Thunderbolt 3×2基、DisplayPort×1基。PCI Expressカード用インターフェースは、PCI Express x16×1基。本体サイズはW76×D233×H149mm、重量は1.8kg。対応OSはWindows 10、Mac OS 10.12.3以降。

      本体前面

      本体背面

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