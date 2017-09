miwaの新曲、ドラマ版『セトウツミ』のエンディングに

高杉真宙と葉山奨之が主演を務める新ドラマ『セトウツミ』(テレビ東京系列にて10月13日スタート、毎週金曜24:52~)のエンディングテーマが、miwaのニューシングル「We are the light」に決定した。



「別冊少年チャンピオン」にて連載中で、2016年に映画化もされた『セトウツミ』を、今回連続ドラマ化。関西に住む2人の男子高校生・瀬戸(葉山)と内海(高杉)が放課後に河原でまったりと“喋るだけ”という一風変わった青春物語だ。



映画版からキャストを一新し、新しいエピソードもたっぷりと盛り込まれているだけでなく、映画には登場しなかったハツ美ちゃん、田中君、馬場君、ゴリラ先生など、原作でも人気の多彩なキャラクターも大活躍する。



エンディングテーマに決まった「We are the light」は、“誰もが誰かの光”という想いをこめてmiwaが作った楽曲。ドラマの印象を「主人公の2人のゆるい掛け合いがとても面白くて、何気ない放課後の時間なんだけど、実はお互いがお互いを必要としているなぁと思いました」と明かしたmiwaは、今回の楽曲を「そんな2人を照らせる曲になれたら嬉しいです」とアピール。さらに、「ドラマがとても楽しみです」とコメントを添えている。

本記事は「 テレビドガッチ 」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。