映画『くまのプーさん』公開40周年記念で一番くじに、ぬいぐるみが多数登場

コンビニエンスストアや書店、ホビーショップなどを中心に展開している"ハズレなしのキャラクターくじ"「一番くじ」より、「一番くじ <くまのプーさん>長編映画40周年記念」が10月21日からファミリーマート、サークルK、サンクス、ミニストップ、その他コンビニエンスストア、書店、ホビーショップ、アミューズメント施設などで順次発売される(取り扱いのない店舗あり)。価格は1回620円(税込)。

今回の一番くじは、『くまのプーさん』を題材としたアイテムA賞からG賞の全7等級20種+ラストワン賞をラインナップ。長編映画『くまのプーさん』の劇場公開40周年を記念して、全等級プーさんのアイテムを取りそろえている。

A賞には100エーカーの森の仲間たちがデザインされたブランケットを持っているプーさんの「ぬいぐるみ」(全1種)、B賞にはコミック柄のブランケットを持った笑顔の「にっこりぬいぐるみ」(全1種)、C賞には花柄のブランケットを持ちながらうとうとした表情の「おねむりぬいぐるみ」(全1種)を用意している。

A賞 ぬいぐるみ(全1種) B賞 にっこりぬいぐるみ(全1種) C賞 おねむりぬいぐるみ(全1種) A~C賞+ラストワン賞 足裏ロゴ

D賞には表面にはハチミツの壺を抱えたプーさん、裏面には40周年記念ロゴをデザインした「40thアニバーサリークッション」(全1種)、E賞にはプーさんの顔型や100エーカーの森の仲間たちをデザインした「くまのプーさんデザインプレート」(全5種)、F賞には「ハンドタオル」(全5種)、G賞には「グラス」(全6種)をそろえている。

D賞 40thアニバーサリークッション(全1種) D賞 裏面

E賞 くまのプーさんデザインプレート(全5種)

F賞 ハンドタオル(全5種)

G賞 グラス(全6種)

さらに、店頭で最後のくじ券を引くとその場でもらえるラストワン賞は、ピンク色のブランケットを持っている「ウインクぬいぐるみ」。なお、くじの半券を使って応募できるダブルチャンスキャンペーンも同時に展開され、A賞と同仕様の「ぬいぐるみ」が合計50個当たる。

ラストワン賞 ウインクぬいぐるみ

(C)Disney. Based on the“Winnie the Pooh”works by A.A. Milne and E.H. Shepard.