アニメ「王様ゲーム」新PV解禁、キャラクター48名をボイス付きで紹介

金沢伸明（CV:） (c)連打一人 栗山廉士 金沢伸明/双葉社・エブリスタ/「王様ゲーム The Animation」製作委員会

連打一人・栗山廉士・金沢伸明原作によるテレビアニメ「王様ゲーム The Animation」の新たなPVが公開された。

このPVでは、キャストが公開されている48名のキャラクターを、キャラクターイラストとボイス付きで紹介。M・A・O演じる本多智恵美、立花慎之介演じる橋本直也、Pile演じる岩村莉愛らが登場する「私立汰魔丘学園編」と、堀江由衣演じる本多奈津子、佐々木祐輔演じる赤松健太、上原あかり演じる松本里緒菜らが登場する「私立九禮学園編」に分かれており、宮野真守が演じる主人公・金沢伸明はどちらにも登場する。

なおdアニメストアでは、明日9月29日12時から30日11時59分にかけて「王様ゲーム The Animation」第1話のWeb先行上映会を開催。上映会はdアニメストアの会員であれば誰でも参加できる。

アニメ「王様ゲーム」

Web先行上映会

日時：2017年9月29日（金）12:00～30日（土）11:59

放送情報

AT-X：2017年10月5日より毎週木曜23:30～（※リピート放送：毎週土曜15:30～、毎週日曜24:30～、毎週水曜7:30～）

TOKYO MX：2017年10月6日より毎週金曜25:40～

BS11：2017年10月8日より毎週日曜25:30～

dアニメストア：2017年10月7日より毎週土曜12:00更新

スタッフ

原作：連打一人、栗山廉士、金沢伸明

監督：佐々木勅嘉

シリーズ構成：古怒田健志

キャラクターデザイン・総作画監督：そらもとかん

キャラクターデザイン：伊藤陽祐

アニメーション制作：セブン

キャスト

金沢伸明：宮野真守



私立汰魔丘学園

安達信吾：浜添伸也

阿部利幸：松岡禎丞

石井里美：辻美優

井上浩文：成澤卓

岩村莉愛：Pile

上田陽介：内田雄馬

上田佳奈：牧野由依

大野明：落合福嗣

河上勇佑：戸谷公人

川野千亜：福島亜美

木下明美：結崎このみ

城川真美：大坪由佳

田崎大輔：菅沼久義

豊田秀樹：赤羽根健治

中尾美奈子：佐々木未来

中島美咲：柚木梨沙

橋本直也：立花慎之介

平野奈美：鈴木みのり

藤岡俊之：酒井広大

本多智恵美：M・A・O

松本雅美：富田美憂

丸岡香織：本多真梨子

宮崎絵美：鈴木美咲

八尋翔太：森嶋秀太

山口寛子：天宮みや

山下敬太：永野由祐



私立九禮学園

赤松健太：佐々木祐輔

大居勝利：真田侑

倉本綾：藤田咲

黒澤大輝：堀之内仁

小林優奈：中島愛

榊原俊文：堀内隼人

坂本拓哉：日野聡

佐藤勇一：鈴木達央

神馬竜也：外崎友亮

杉沢遼：花倉洸幸

高田真：高田誠

宅見七海：花房里枝

永田輝晃：鈴木崚汰

古澤翼：打田マサシ

本多奈津子：堀江由衣

松岡彩：尾崎由香

松本里緒菜：上原あかり

南理奈：優木かな

村角愛美：木戸衣吹

桃木遥香：荒浪和沙

雪村美月：木下鈴奈

(c)連打一人 栗山廉士 金沢伸明/双葉社・エブリスタ/「王様ゲーム The Animation」製作委員会