映画「一礼して、キス」本予告、池田エライザ×中尾暢樹が急接近する場面写も

映画「一礼して、キス」場面写真 (c)2017加賀やっこ・小学館／「一礼して、キス」製作委員会

加賀やっこ原作による実写映画「一礼して、キス」の本予告が解禁された。

1分半の予告映像では、池田エライザ演じる岸本杏と、杏に思いを寄せる三神曜太役の中尾暢樹を中心に、後ろからのハグや壁ドン、キスシーンなど、胸をときめかせる場面の数々が切り取られた。あわせて劇中の場面写真も一挙に解禁されている。

「一礼して、キス」は高校3年生の岸本杏と、彼女が弓道をする姿に恋をした後輩・三神曜太の一途な思いを描く胸キュンラブストーリー。ベツコミ（小学館）にて連載され、単行本は7巻まで発売されている。映画は11月11日に公開。

実写映画「一礼して、キス」

2017年11月11日公開

原作：加賀やっこ「一礼して、キス」（小学館「ベツコミフラワーコミックス」）

監督：古澤健

脚本：浅野晋康

制作：ポリゴンマジック株式会社

主演：池田エライザ、中尾暢樹、松尾太陽、鈴木勝大、前山剛久、萩原みのり、結木滉星、金森啓斗、奥仲麻琴、押田岳、牧田哲也、吉岡睦雄、佐藤友祐、眞島秀和

主題歌：lol「think of you」

(c)2017加賀やっこ・小学館／「一礼して、キス」製作委員会