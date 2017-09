AKB48小嶋真子『ゲーム実況中！！』最終回SPに参戦

CSテレ朝チャンネルで2ヶ月に1度のペースでレギュラー放送されて『ただいま、ゲーム実況中!!』。毎回、古川未鈴(でんぱ組.inc)などゲーム好きの芸能人たちが6時間の生放送の中で、さまざまなゲームソフトを実況しながらプレイする番組として、7月から期間限定で地上波でのレギュラー放送してきたが、9月23日(土)26時30分から地上波(テレビ朝日、関東ローカル)にて、その最終回SPを届ける。



注目の最終回SPは、放送時間が通常の30分から90分に拡大。さらにスペシャル企画として、9月23日、24日に一般公開されている「東京ゲームショウ2017」の会場からの生中継も予定している。真夜中の幕張メッセからゲーム実況をするという、前代未聞の生中継企画は要チェックだ。



さらに、古川、パンサーといったお馴染みのメンバーに加え、なんと博多大吉(博多華丸・大吉)が参戦。MCを務めた昨年の年末SPに続き、2度目の出演となる。さらにBOYS AND MENから辻本達規、吉原雅斗、AKB48から小嶋真子の出演が決定。小嶋は「ポリフる ライブ DE リズム!」でAKB48の楽曲にチャレンジする予定だ。そんな豪華出演者らが挑戦するゲームは、9月21日に発売されたばかりの「マーベル VS. カプコン:インフィニット」や、9月14日に発売された「ウイニングイレブン 2018」といった最新ソフト。さらには、長年人々に愛されてきた「ボンバーマン」シリーズの最新作「スーパーボンバーマン R」、360度映像の中で遊べる音楽ゲーム「ポリフる ライブ DE リズム!」など、幅広いジャンルのゲームを実況する予定だ。



また、CSテレ朝チャンネルでは地上波放送に先がけて事前番組を放送。地上波放送が始まる直前まで生放送でゲーム実況を放送する。この最終回について、出演者のコメントが到着。以下に、紹介する。



【出演者コメント】



■古川未鈴(でんぱ組.inc)



本当にレギュラー放送なのか? と思い続けて1クール。なんと最終回を迎えてしまいました。 こんなにワイワイとただみんなでゲームやる番組ってなかなか他ではないとは思うのでまたやってほしいなぁ、、、。 ひとまず最終回もうるさそうですがよろしくお願いします!



■辻本達規(BOYS AND MEN)



パンサーさんとは、もはやマブダチですがこれは勝負! 完膚なきまでにぶっ倒して2度と「サンキュー!」といえない身体にしてやるぜ! 名古屋のC.ドナウドより!!!



■吉原雅斗(BOYS AND MEN)



最終回に呼んでいただいたこと、光栄に思います。わたくしにできることはただただ純粋に勝ちを狙いに行くこと。ゲームが好きな人もそうでない人も一緒に楽しみましょう! 盛り上がっていこうぜ! コメント待ってまーす(^^)/



■小嶋真子(AKB48)



AKB48の小嶋真子です! 今回やるゲームに関しては他の出演者の皆様ほど上手ではなかったり初めてやるものが多かったりなので、足を引っ張らないように、そして楽しめればなと思います!☆ ぜひテレビの前で応援していただければと思います! よろしくお願いいたします(´-`).。oO!

本記事は「 テレビドガッチ 」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。