カテゴリ

      アニメ「しょびっち」追加キャストに長妻樹里、長谷美希、水谷麻鈴

      印刷

      松本ナミル原作によるテレビアニメ「僕の彼女がマジメ過ぎるしょびっちな件」が10月より放送開始する。その追加キャラ設定とキャスト情報が公開された。

      追加情報が到着したキャラクターは3名。主人公・遥たちの同級生で5組のクラス委員長・五十嵐沙織役は長妻樹里、4組のクラス委員長・静森早夜役は長谷美希、遥の妹・奏多と同級生の愛川美咲役は水谷麻鈴が演じる。

      KADOKAWAのWebマンガサイト・コミックNewtypeで連載される「僕の彼女がマジメ過ぎる処女ビッチな件」を原作とした同作は、平凡な高校生男子・遥が、容姿端麗で成績優秀なクラス委員長の女子・秋穂と交際を始めたことから始まるラブコメディ。マジメな彼女が、男女交際をするならば遥を満足させねばと研究を重ね、性的な知識に精通した“処女ビッチ”として彼氏に接する様子を描く。

      僕の彼女がマジメ過ぎるしょびっちな件

      放送情報

      AT-X：2017年10月11日（水）毎週水曜24:30～（リピート放送：金曜16:30～、日曜25:30～、火曜8:30～）
      TOKYO MX：2017年10月11日（水）毎週水曜25:05～
      KBS京都：2017年10月11日（水）毎週水曜25:05～
      サンテレビ：2017年10月11日（水）毎週水曜25:30～
      三重テレビ放送：2017年10月11日（水）毎週水曜26:20～
      TVQ九州放送：2017年10月11日（水）毎週水曜26:35～
      岐阜放送：2017年10月12日（木）毎週木曜25:45～
      BS11：2017年10月13日（金）毎週金曜25:00～

      配信情報

      dアニメストア：2017年10月14日（土）より毎週土曜12:00～
      そのほかのサイトでも順次配信予定

      スタッフ

      原作：松本ナミル（角川コミックスエース）
      監督：長山延好
      シリーズ構成：白根秀樹
      キャラクターデザイン：安田祥子
      アニメーション制作：ディオメディア×スタジオブラン
      OPアーティスト：悠木碧
      音楽制作：日本コロムビア

      キャスト

      香坂秋穂：悠木碧
      篠崎遥：市来光弘
      有山雫：武田羅梨沙多胡
      西城梨奈：山田奈都美
      篠崎奏多：八木侑紀
      五十嵐沙織：長妻樹里
      静森早夜：長谷美希
      愛川美咲：水谷麻鈴

      (c)2017 松本ナミル/KADOKAWA/マジメ過ぎる製作委員会


      本記事は「コミックナタリー」から提供を受けております。
      著作権は提供各社に帰属します。

      人気記事

      一覧

      もっと見る

      イチオシ記事

      新着記事

      ページトップ