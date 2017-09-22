アニメ「しょびっち」追加キャストに長妻樹里、長谷美希、水谷麻鈴

松本ナミル原作によるテレビアニメ「僕の彼女がマジメ過ぎるしょびっちな件」が10月より放送開始する。その追加キャラ設定とキャスト情報が公開された。
追加情報が到着したキャラクターは3名。主人公・遥たちの同級生で5組のクラス委員長・五十嵐沙織役は長妻樹里、4組のクラス委員長・静森早夜役は長谷美希、遥の妹・奏多と同級生の愛川美咲役は水谷麻鈴が演じる。
KADOKAWAのWebマンガサイト・コミックNewtypeで連載される「僕の彼女がマジメ過ぎる処女ビッチな件」を原作とした同作は、平凡な高校生男子・遥が、容姿端麗で成績優秀なクラス委員長の女子・秋穂と交際を始めたことから始まるラブコメディ。マジメな彼女が、男女交際をするならば遥を満足させねばと研究を重ね、性的な知識に精通した“処女ビッチ”として彼氏に接する様子を描く。
僕の彼女がマジメ過ぎるしょびっちな件
放送情報
AT-X：2017年10月11日（水）毎週水曜24:30～（リピート放送：金曜16:30～、日曜25:30～、火曜8:30～）
TOKYO MX：2017年10月11日（水）毎週水曜25:05～
KBS京都：2017年10月11日（水）毎週水曜25:05～
サンテレビ：2017年10月11日（水）毎週水曜25:30～
三重テレビ放送：2017年10月11日（水）毎週水曜26:20～
TVQ九州放送：2017年10月11日（水）毎週水曜26:35～
岐阜放送：2017年10月12日（木）毎週木曜25:45～
BS11：2017年10月13日（金）毎週金曜25:00～
配信情報
dアニメストア：2017年10月14日（土）より毎週土曜12:00～
そのほかのサイトでも順次配信予定
スタッフ
原作：松本ナミル（角川コミックスエース）
監督：長山延好
シリーズ構成：白根秀樹
キャラクターデザイン：安田祥子
アニメーション制作：ディオメディア×スタジオブラン
OPアーティスト：悠木碧
音楽制作：日本コロムビア
キャスト
香坂秋穂：悠木碧
篠崎遥：市来光弘
有山雫：武田羅梨沙多胡
西城梨奈：山田奈都美
篠崎奏多：八木侑紀
五十嵐沙織：長妻樹里
静森早夜：長谷美希
愛川美咲：水谷麻鈴
(c)2017 松本ナミル/KADOKAWA/マジメ過ぎる製作委員会
本記事は「コミックナタリー」から提供を受けております。
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