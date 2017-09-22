アニメ「しょびっち」追加キャストに長妻樹里、長谷美希、水谷麻鈴

松本ナミル原作によるテレビアニメ「僕の彼女がマジメ過ぎるしょびっちな件」が10月より放送開始する。その追加キャラ設定とキャスト情報が公開された。

追加情報が到着したキャラクターは3名。主人公・遥たちの同級生で5組のクラス委員長・五十嵐沙織役は長妻樹里、4組のクラス委員長・静森早夜役は長谷美希、遥の妹・奏多と同級生の愛川美咲役は水谷麻鈴が演じる。

KADOKAWAのWebマンガサイト・コミックNewtypeで連載される「僕の彼女がマジメ過ぎる処女ビッチな件」を原作とした同作は、平凡な高校生男子・遥が、容姿端麗で成績優秀なクラス委員長の女子・秋穂と交際を始めたことから始まるラブコメディ。マジメな彼女が、男女交際をするならば遥を満足させねばと研究を重ね、性的な知識に精通した“処女ビッチ”として彼氏に接する様子を描く。

僕の彼女がマジメ過ぎるしょびっちな件

放送情報

AT-X：2017年10月11日（水）毎週水曜24:30～（リピート放送：金曜16:30～、日曜25:30～、火曜8:30～）

TOKYO MX：2017年10月11日（水）毎週水曜25:05～

KBS京都：2017年10月11日（水）毎週水曜25:05～

サンテレビ：2017年10月11日（水）毎週水曜25:30～

三重テレビ放送：2017年10月11日（水）毎週水曜26:20～

TVQ九州放送：2017年10月11日（水）毎週水曜26:35～

岐阜放送：2017年10月12日（木）毎週木曜25:45～

BS11：2017年10月13日（金）毎週金曜25:00～

配信情報

dアニメストア：2017年10月14日（土）より毎週土曜12:00～

そのほかのサイトでも順次配信予定

スタッフ

原作：松本ナミル（角川コミックスエース）

監督：長山延好

シリーズ構成：白根秀樹

キャラクターデザイン：安田祥子

アニメーション制作：ディオメディア×スタジオブラン

OPアーティスト：悠木碧

音楽制作：日本コロムビア

キャスト

香坂秋穂：悠木碧

篠崎遥：市来光弘

有山雫：武田羅梨沙多胡

西城梨奈：山田奈都美

篠崎奏多：八木侑紀

五十嵐沙織：長妻樹里

静森早夜：長谷美希

愛川美咲：水谷麻鈴

(c)2017 松本ナミル/KADOKAWA/マジメ過ぎる製作委員会