『チアフルーツ』、トークイベント第二弾の開催決定! 石田晴香も参戦

TBS、BS-TBSほかにて放送中のTVアニメ『アクションヒロイン チアフルーツ』のトークイベント第二弾となる「【アクションヒロイン チアフルーツ】神謝神激！振り返りナイト」が、2017年10月17日(火)、東京・新宿のロフトプラスワンにて開催されることが決定した。

イベントには、青山勇気・元気役の石田晴香のほか、荒川稔久氏(シリーズ構成)、植村俊一氏(音楽プロデューサー)、村上仁之氏(TBSプロデューサー)が登壇予定。「アクションヒロイン チアフルーツ」のお気に入りシーンやアフレコ現場の話、さらには注目の裏設定など、最終回放送後だからこそ話せる、ここだけの話が満載の振り返りトークとなる。

チケット料金は、前売2,000円/当日2,500円(要1オーダー)で、9月26日(火)10時よりイープラスにて販売される。

■【アクションヒロイン チアフルーツ】神謝神激!振り返りナイト - 開催概要

【日時】10月17日(火) 開場18時00分/開演19時00分

【場所】ロフトプラスワン

【出演】石田晴香(青山勇気・元気役)、荒川稔久(シリーズ構成)、植村俊一(音楽プロデューサー)、村上仁之(TBSプロデューサー)

【内容】アクションヒロイン チアフルーツのお気に入りのシーンや、アフレコ現場の様子、裏設定などについてトークする振り返りイベント

【チケット】前売\2,000/当日\2,500(要1オーダー)

【チケット発売】9月26日(火)10時～ イープラスにて販売

TVアニメ『アクションヒロイン チアフルーツ』は、TBS・BS-TBSほかにて放送中。各詳細はアニメ公式サイトにて。

(C)チアフルーツ製作委員会