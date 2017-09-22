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      ドスパラ、好みのスペックやケースを選べる「PUBG」推奨PC 10モデル

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      サードウェーブデジノスは22日、Blueholeが提供するオンラインゲーム「PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS」(以下、PUBG)推奨PC 10モデルを発表した。全国のドスパラ店舗、および通販サイトで販売開始し、直販価格は税別価格96,980円から。

      GALLERIA「PUBG DMM」推奨PC ZZ

      GALLERIA GAMEMASTER「PUBG DMM」推奨PC GXF

      GALLERIA GAMEMASTER「PUBG DMM」推奨PC GMF

      GALLERIA GAMEMASTER「PUBG DMM」推奨PC GSF

      GALLERIA「PUBG」推奨PC

      GALLERIA「PUBG」推奨PCは、「PUBG」が快適に動作するよう独自の検証基準を設定し、基準をクリアしたスペックを搭載するデスクトップPC。きょう体は、ATX / マイクロATX / スリムタワーの3種類を用意し、CPUとグラフィックスに違いを持たせて全10モデルを発売する。

      その中のハイエンドモデルとなるGALLERIA「PUBG」推奨PC ZZの主な仕様は、CPUがIntel Core i7-7700K(4.20GHz)、チップセットがIntel Z270、メモリがPC4-19200 DDR4 16GB(8GB×2)、ストレージが500GB SSD+3TB HDD、グラフィックスがNVIDIA GeForce GTX 1080 Ti(11GB)、光学ドライブがDVDスーパーマルチ。OSはWindows 10 Home。

      インタフェースはGigabit Ethernet有線LAN、USB 3.0×8、HDMI×1、DVI×1、DisplayPort×3、SDメモリーカードリーダーなど。本体サイズはW207×D520.7×H450.2mm、重量は約13.9kg。

      全モデルの主要スペックと価格の一覧は以下の通り。

      ■GALLERIA GAMEMASTER「PUBG DMM」推奨PCの主な仕様
      モデル CPU チップセット メモリ ストレージ グラフィックス 価格(税別) ケース
      ZZ Intel Core i7-7700K(4.20GHz) Intel Z270 PC4-19200 DDR4 16GB 500GB SSD+3TB HDD NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti(11GB) 229,800円 KT
      GXF Intel Core i7-7700(3.60GHz) Intel H270 PC4-19200 DDR4 8GB 250GB SSD+1TB HDD NVIDIA GeForce GTX 1070(8GB) 174,980円 KT
      GMF Intel Core i7-7700(3.60GHz) Intel B250 PC4-19200 DDR4 8GB 250GB SSD+1TB HDD NVIDIA GeForce GTX 1070(8GB) 169,980円 KTM
      GSF Intel Core i7-7700(3.60GHz) Intel H270 PC4-19200 DDR4 8GB 250GB SSD+1TB HDD NVIDIA GeForce GTX 1070(8GB) 174,980円 KTC
      GXT Intel Core i7-7700(3.60GHz) Intel H270 PC4-19200 DDR4 8GB 250GB SSD+1TB HDD NVIDIA GeForce GTX 1060(6GB) 154,980円 KT
      GMT Intel Core i7-7700(3.60GHz) Intel B250 PC4-19200 DDR4 8GB 250GB SSD+1TB HDD NVIDIA GeForce GTX 1060(6GB) 149,980円 KTM
      GST Intel Core i7-7700(3.60GHz) Intel H270 PC4-19200 DDR4 8GB 250GB SSD+1TB HDD NVIDIA GeForce GTX 1060(6GB) 157,980円 KTC
      GXH Intel Core i5-7500(3.40GHz) Intel H270 PC4-19200 DDR4 8GB 250GB SSD+1TB HDD NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti(4GB) 124,980円 KT
      GMH Intel Core i5-7500(3.40GHz) Intel B250 PC4-19200 DDR4 8GB 250GB SSD+1TB HDD NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti(4GB) 119,980円 KTM
      GSH Intel Core i5-7500(3.40GHz) Intel H270 PC4-19200 DDR4 8GB 250GB SSD+1TB HDD NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti(4GB) 127,980円 KTC
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