ドスパラ、好みのスペックやケースを選べる「PUBG」推奨PC 10モデル

サードウェーブデジノスは22日、Blueholeが提供するオンラインゲーム「PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS」(以下、PUBG)推奨PC 10モデルを発表した。全国のドスパラ店舗、および通販サイトで販売開始し、直販価格は税別価格96,980円から。
GALLERIA「PUBG」推奨PC
GALLERIA「PUBG」推奨PCは、「PUBG」が快適に動作するよう独自の検証基準を設定し、基準をクリアしたスペックを搭載するデスクトップPC。きょう体は、ATX / マイクロATX / スリムタワーの3種類を用意し、CPUとグラフィックスに違いを持たせて全10モデルを発売する。
その中のハイエンドモデルとなるGALLERIA「PUBG」推奨PC ZZの主な仕様は、CPUがIntel Core i7-7700K(4.20GHz)、チップセットがIntel Z270、メモリがPC4-19200 DDR4 16GB(8GB×2)、ストレージが500GB SSD+3TB HDD、グラフィックスがNVIDIA GeForce GTX 1080 Ti(11GB)、光学ドライブがDVDスーパーマルチ。OSはWindows 10 Home。
インタフェースはGigabit Ethernet有線LAN、USB 3.0×8、HDMI×1、DVI×1、DisplayPort×3、SDメモリーカードリーダーなど。本体サイズはW207×D520.7×H450.2mm、重量は約13.9kg。
全モデルの主要スペックと価格の一覧は以下の通り。
|■GALLERIA GAMEMASTER「PUBG DMM」推奨PCの主な仕様
|モデル
|CPU
|チップセット
|メモリ
|ストレージ
|グラフィックス
|価格(税別)
|ケース
|ZZ
|Intel Core i7-7700K(4.20GHz)
|Intel Z270
|PC4-19200 DDR4 16GB
|500GB SSD+3TB HDD
|NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti(11GB)
|229,800円
|KT
|GXF
|Intel Core i7-7700(3.60GHz)
|Intel H270
|PC4-19200 DDR4 8GB
|250GB SSD+1TB HDD
|NVIDIA GeForce GTX 1070(8GB)
|174,980円
|KT
|GMF
|Intel Core i7-7700(3.60GHz)
|Intel B250
|PC4-19200 DDR4 8GB
|250GB SSD+1TB HDD
|NVIDIA GeForce GTX 1070(8GB)
|169,980円
|KTM
|GSF
|Intel Core i7-7700(3.60GHz)
|Intel H270
|PC4-19200 DDR4 8GB
|250GB SSD+1TB HDD
|NVIDIA GeForce GTX 1070(8GB)
|174,980円
|KTC
|GXT
|Intel Core i7-7700(3.60GHz)
|Intel H270
|PC4-19200 DDR4 8GB
|250GB SSD+1TB HDD
|NVIDIA GeForce GTX 1060(6GB)
|154,980円
|KT
|GMT
|Intel Core i7-7700(3.60GHz)
|Intel B250
|PC4-19200 DDR4 8GB
|250GB SSD+1TB HDD
|NVIDIA GeForce GTX 1060(6GB)
|149,980円
|KTM
|GST
|Intel Core i7-7700(3.60GHz)
|Intel H270
|PC4-19200 DDR4 8GB
|250GB SSD+1TB HDD
|NVIDIA GeForce GTX 1060(6GB)
|157,980円
|KTC
|GXH
|Intel Core i5-7500(3.40GHz)
|Intel H270
|PC4-19200 DDR4 8GB
|250GB SSD+1TB HDD
|NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti(4GB)
|124,980円
|KT
|GMH
|Intel Core i5-7500(3.40GHz)
|Intel B250
|PC4-19200 DDR4 8GB
|250GB SSD+1TB HDD
|NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti(4GB)
|119,980円
|KTM
|GSH
|Intel Core i5-7500(3.40GHz)
|Intel H270
|PC4-19200 DDR4 8GB
|250GB SSD+1TB HDD
|NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti(4GB)
|127,980円
|KTC