「Wake Up, Girls！とRun Girls, Run！のオールナイトニッポンｉ」10/3配信

ニッポン放送のWebラジオ&Web動画配信サービス「オールナイトニッポンi(アイ)」で配信される新番組として、声優ユニット「Wake Up, Girls!」と「Run Girls, Run!」がパーソナリティを務める「Wake Up, Girls!とRun Girls, Run!のオールナイトニッポンi」が、2017年10月3日(火)よりスタートすることが決定した。

Wake Up, Girls! Run Girls, Run!

2014年11月よりスタートした「Wake Up, Girls!のオールナイトニッポンモバイル」、そして2016年4月にリニューアルした「Wake Up, Girls!のオールナイトスッポン」にて、声優ユニット「Wake Up, Girls!」の7人が"ひとり語り"に週替わりで挑戦してきたが、この10月よりTVアニメ『Wake Up, Girls!新章』が放送開始となるにあたり、この作品でデビューを果たす新人声優ユニット「Run Girls, Run!」の3人を加えての新番組「Wake Up, Girls!とRun Girls, Run!のオールナイトニッポンi」がスタートとなる。

WUGメンバーは、約3年間の"ひとり語り"経験を活かして、それぞれのカラーをさらに魅せていくトークを展開。RGRメンバーはラジオ初挑戦ということで、リスナーとのコミュニケーションを図りながら個性を磨く場としてゆく。なお、記念すべき第1回限定で、「Run Girls, Run!」3人出演の"スペシャル版"が配信される。