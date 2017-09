安室奈美恵の引退発表後、オリコンが急きょ対応 - TOP10と前人未到の偉業

歌手の安室奈美恵(40)が来年9月に引退すると20日に発表したことを受け、オリコンが同日、シングルとアルバムの推定累積売り上げ枚数TOP10(2017年9月25日付現在)と、安室が成し遂げてきた偉業を発表した。

安室奈美恵 2011年6月撮影

シングルの1位は、1997年2月19日リリースの9th「CAN YOU CELEBRATE?」(229.6万枚)。月9ドラマ『バージンロード』の主題歌、その後は結婚式の定番ソングとしても世間に広く浸透した。アルバムは1996年7月22日リリースの2nd『SWEET 19 BLUES』(336万枚)。安室のオフィシャルサイトによると、初回出荷枚数305万枚は当時の史上最高記録。

また、今年5月31日リリースの「Just You and I」で、シングルTOP10入り連続年数が23年連続(1995~2017 ※各年度のオリコン年間ランキング集計期間に準拠)となり、V6と並んで歴代1位タイ、ソロアーティストでは歴代1位の記録。10代、20代、30代の「年齢での3年代」にわたるミリオン突破を達成したのは、ソロアーティストでは安室のみ。

オリコンによると、今回発表したのは「本日確認できた記録のみ」という。

シングルTOP10(推定累積売り上げ枚数)

1 CAN YOU CELEBRATE? 229.6万枚

2 Don’t wanna cry 139万枚

3 Chase the Chance 136.2万枚

4 You’re my sunshine 109.9万枚

5 a walk in the park 106.7万枚

6 Body Feels EXIT 88.2万枚

7 How to be a Girl 77.2万枚

8 TRY ME~私を信じて~ 73.3万枚(安室奈美恵 with SUPERMONKEY'S)

9 I HAVE NEVER SEEN 65.7万枚

10 NEVER END 64万枚



アルバムTOP10(推定累積売り上げ枚数)

1 SWEET 19 BLUES 336万枚

2 Concentration20 193万枚

3 DANCE TRACKS VOL.1 186.5万枚

4 181920 169.1万枚

5 BEST FICTION 155.2万枚

6 GENIUS 2000 80.3万枚

7 PAST<FUTURE 57.8万枚

8 PLAY 54.3万枚

9 Uncontrolled 54万枚

10 Checkmate! 49万枚