映画「覆面系ノイズ」ポスタービジュアル。 (c)2017映画「覆面系ノイズ」製作委員会

福山リョウコ原作による実写映画「覆面系ノイズ」の新予告とポスタービジュアルが、本日9月20日に解禁された。

約60秒の予告映像では、中条あやみ演じるニノの歌唱シーンを初披露。MAN WITH A MISSIONが書き下ろした楽曲を、透き通ったハイトーンボイスで優しくも力強く歌い上げた。なおニノがボーカルを務める劇中バンド・in NO hurry to shout;は、Sony Music Recordsよりメジャーデビューすることが決定している。

花とゆめ(白泉社)にて連載中の「覆面系ノイズ」は、音楽に青春を懸けるニノ、ユズ、モモら高校生による、片思いだらけのラブストーリー。映画では主人公のニノ役を中条あやみ、ニノに思いを寄せるユズ役を志尊淳、ニノの幼なじみで初恋の相手・モモ役を小関裕太が演じ、11月25日より全国公開される。

(c)2017映画「覆面系ノイズ」製作委員会

本記事は「 コミックナタリー 」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。