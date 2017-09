［petit milady］竹達彩奈、悠木碧がティンカーベルに変身　4枚目アルバム収録曲を初披露

声優の竹達彩奈さんと悠木碧さんによるユニット「petit milady(プチミレディ)」が18日、ラゾーナ川崎プラザ(川崎市幸区)で、4枚目のアルバム「petit miretta」(20日発売)の発売記念イベントを行った。

アルバムは童話をテーマとしていることから、竹達さんと悠木さんは、ティンカーベルをイメージした羽根の付いた衣装で登場。アルバムに収録される「ぼくのティンカーベル」「人魚姫(BPM of the 21st century)」「らぶれたーふろむかぐや」「Cinderella Beyond The Destiny」を初披露した。

プチミレディは、2013年5月にシングル「鏡のデュアル・イズム/100%サイダーガール」でデビュー。テレビアニメ「とある飛空士への恋歌」のオープニングテーマ「azurite」やテレビアニメ「聖剣使いの禁呪詠唱<ワールドブレイク>」のオープニングテーマ「緋ノ糸輪廻ノGEMINI」などを発表してきた。4枚目のアルバム「petit miretta」は、テレビアニメ「AKIBA’S TRIP -THE ANIMATION-」の第10話エンディングテーマ「空腹からやりなおせ!」など11曲が収録される。

