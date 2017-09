不倫ドラマの主題歌を、今一番熱いアイドルユニットが担当

板尾創路が主演を務める新ドラマ『フリンジマン~愛人の作り方教えます~』(テレビ東京系列にて10月7日スタート、毎週土曜24:20~)の主題歌が、PassCode(パスコード)の「bite the bullet」に決定した。



本作は、「ヤングマガジン」(講談社)にて連載されていた漫画『フリンジマン』(青木U平著)が原作。「愛人作り」がテーマとなっており、「とっ、とにかく、愛人が欲しい!!」という結婚生活に冷めきった男たちの無謀かつピュアな願望を叶えるために、愛人教授(ラマン・プロフェッサー)・井伏(板尾)の厳しい指導のもと、数々のミッションを必死に遂行していく男たちの物語が描かれる。



PassCodeは、サマーソニックでロックキッズを沸かせまくり話題を呼んだ、今一番アツいアイドルユニット。ジャンル特有の音圧、そしてスクリームが、アイドルファンのみならずロックファンからも注目を集めている。主題歌「bite the bullet」は、パワフルなシャウト、本格的なラップとキャッチーなメロディーで、ドラマの世界観を盛り上げる。



今回、初めてドラマ主題歌を担当することになり「選んでもらえて凄く嬉しいです」と喜びを明かしたPass Codeのメンバーたち。「不倫がデリケートなトピックとしてニュースを賑わせている今、あえてそこに切り込むドラマを作れる面白くて強い大人と一緒に一つのものを作れることにわくわくしています」と期待に胸を踊らえているようで、「“bite the bullet”がドラマのドキドキハラハラを加速させるものになれば嬉しいです」とコメントした。



さらにこの度、愛人教授のイメージが際立つ、強烈なインパクトのポスタービジュアルも公開された。

