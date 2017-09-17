トップはキスマイ、大トリはYOSHIKI -『MステウルトラFES』出演順発表

あす18日(12:00～)に放送されるテレビ朝日系大型音楽特番『ミュージックステーション ウルトラFES 2017』の出演アーティスト全57組の登場順が発表された。Kis-My-Ft2「WANNA BEEEE!!!」でスタートし、大トリはYOSHIKI「Forever Love」で締める。

Perfumeは昨年に引き続き、クリエイター集団「Rhizomatiks Research」によるスペシャル演出で登場。葉加瀬太郎はウルトラ・テクノロジスト集団「チームラボ」とのコラボレーションに挑戦。初登場のディーン・フジオカは、アニメ『ユーリ!!! on ICE』のアニメキャラクターたちとのコラボステージを披露する。

ゴールデンボンバーは、視聴者がテレビのリモコン投票でメンバーを爆破させる企画に挑戦。ジャニーズ事務所からは計12組が出演し、『ジャニーズ VS LIVE』と銘打ったパフォーマンス対決を繰り広げる。オーディション企画『Mステへの階段』を勝ち上がった徳島出身のアマチュアバンド・POLUは、2,000組の頂点に立った13歳の歌姫が、圧倒的な歌声を見せる。

また、番組が独自に行った全国一斉アンケート「あなたが思う元気が出るウルトラソング」の結果を発表。ランクインが確定している竹内まりやの「元気を出して」に、お笑い芸人の鉄拳がパラパラ漫画を描き下ろした、オリジナル・ミュージックビデオを放送する。また、北海道から沖縄まで地方ロケで集めた、頑張っている人たちに聞いた元気が出るウルトラソングのインタビュー映像を送る。

『ミュージックステーション ウルトラFES 2017』アーティスト出演順

●12:00～

Kis-My-ft2「WANNA BEEEE!!!」

A.B.C-Z「Za ABC～5stars～」

大黒摩季「熱くなれ」

観月ありさ「TOO SHY SHY BOY!」

HKT48「最高かよ」

NMB48「僕らのユリイカ」

SKE48「コケティッシュ渋滞中」

岡本真夜「TOMORROW」

SHISHAMO「明日も」

高橋洋子「残酷な天使のテーゼ」

どうぶつビスケッツ＋かばん×PPP「ようこそジャパリパークへ」

モーニング娘。'17「LOVEマシーン(updated)」

ももいろクローバーZ「走れ!」

岡崎体育「Explain」

GENERATIONS「AGEHA」

EXILE THE SECOND「YEAH!! YEAH!! YEAH!!」

乃木坂46「インフルエンサー」

Little Glee Monster【元気がでるウルトラソングメドレー】「上を向いて歩こう～空も飛べるはず～風が吹いている ～My Revolution～銀河鉄道999～Jupiter ～ファイト!～たしかなこと～マッシュアップ」

CHEMISTRY「You Go Your Way」

ポルノグラフィティ「ミュージック・アワー」

BEGIN「島人ぬ宝」

三浦祐太朗「いい日旅立ち」

欅坂46「サイレントマジョリティー」

SEKAI NO OWARI「RPG」

湘南乃風「睡蓮花」

THE YELLOW MONKEY「JAM」

高橋優「明日はきっといい日になる」

西野カナ「トリセツ」

きゃりーぱみゅぱみゅ「インベーダーインベーダー」「にんじゃりばんばん」

NOKKO「フレンズ」

エレファントカシマシ「俺たちの明日」



●17:00～

ゴールデンボンバー「女々しくて」

ジャニーズWEST「ズンドコ パラダイス」

関ジャニ∞「今」

三浦大知×SOIL&"PIMP"SESSIONS「Cry & Fight」

亀と山P「背中越しのチャンス」

POLU(※『Mステへの階段』優勝者)「Sing」

WANIMA「ともに」

タッキー&翼「REAL DX」「Venus」「夢物語」

Perfume「エレクトロ・ワールド」

Sexy Zone「Lady ダイヤモンド」

NEWS「チャンカパーナ」

葉加瀬太郎「アナザー・デイ・オブ・サン」「情熱大陸」

槇原敬之「どんなときも。 キャラメルVer.」

Hey! Say! JUMP「キミアトラクション」

水谷千重子 with 八公太郎「フレンズ音頭」

DEAN FUJIOKA「History Maker」

AKB48「365日の紙飛行機」「フライングゲット」「恋するフォーチュンクッキー」

嵐「Monster」「ファイトソング」「GUTS!」

ゆず「栄光の架橋」

福山雅治「聖域」「家族になろうよ」

TOKIO「宙船」

V6「Sexy.Honey.Bunny!」「TAKE ME HIGHER」

星野源「恋」「Family Song」

ウルフルズ「バカヤロー」「ガッツだぜ!!」

B'z「声明」「ultra soul」

YOSHIKI「Forever Love」

