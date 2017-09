ファッション&音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2017 AUTUMN/WINTER」に登場した「THE RAMPAGE from EXILE TRIBE」

人気ダンス&ボーカルユニット「EXILE」の弟分グループ「THE RAMPAGE from EXILE TRIBE」が16日、幕張メッセ(千葉市美浜区)で開催された日本最大級のファッション&音楽イベント「Rakuten GirlsAward(ガールズアワード) 2017 AUTUMN/WINTER」に初出演。「GO ON THE RAMPAGE」「Lightning」「Dirty Disco」の3曲を披露し、パワフルかつダイナミックなパフォーマンスで会場の女性客を魅了した。

ガールズアワードは2010年5月から毎年2回開催され、今回が16回目。MCは女優の広瀬アリスさんとお笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太さん、フジテレビの小澤陽子アナウンサーが担当。マギーさん、河北麻友子さん、新川優愛さん、トリンドル玲奈さんといった人気モデルや女優ら総勢150人超がショーのモデルを務めるほか、欅坂46、上白石萌音さん、超特急らによるライブパフォーマンスも行われる。

本記事は「 まんたんWEB 」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。