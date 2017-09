入場無料「HiGH＆LOW展」京都で明日まで、「g-sword」原稿や映画の衣装展示

「HiGH&LOW展in京まふ2017」の様子。

映画「HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY」「HiGH&LOW THE MOVIE 3 / FINAL MISSION」の公開を記念し、本日9月16日と明日17日の2日間、特別企画展「HiGH&LOW展in京まふ2017」が、京都・みやこめっせにて開催されている。入場は無料。

展覧会では、CLAMPが週刊少年マガジン(講談社)にて手がけたコミカライズ「HiGH&LOW g-sword」のカラーイラストやモノクロ原稿を多数展示。またキャスト陣が映画で実際に使用した衣装や、場面写真のパネルも並ぶ。さらにクリアファイルや扇子、Tシャツなどのグッズも販売。会場には無料で入場することができるので、近隣の人は足を運んでみては。なお本日と明日、みやこめっせでは「京都国際マンガ・アニメフェア(京まふ)2017」が開催中。こちらに参加するためには、別途入場料が必要となる。

HiGH&LOW展in京まふ2017

期間:2017年9月16日(土)~17日(日)9:00~17:00(17日は16:00まで)※入場は終了30分前まで

料金:無料 ※「京都国際マンガ・アニメフェア(京まふ)2017」には別途入場料が必要

