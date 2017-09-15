ASRock、オーバークロック特化のX299マザーボード「X299 OC Formula」

マスタードシードは9月15日、ASRock製マザーボードとして、Intel X299チップセットを搭載したオーバークロック向けモデル「X299 OC Formula」の取り扱い開始を発表した。9月29日に発売し、店頭予想価格は税別53,500円前後。

世界的オーバークロッカーであるNick Shih氏が設計に携わったオーバークロック特化のマザーボード。13フェーズの電源回路に加えて、各フェーズで最適化されたDr.MOS、広範囲にコントロール可能なクロックジェネレーター「Hyper BCLK Engine III」を搭載するほか、大型のアルミヒートシンクやヒートパイプによって、MOSFETの熱を効率的に冷却するという。