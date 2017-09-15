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      舞台「青エク」新ビジュアルにキャラ勢揃い、志摩はイルミナティの制服着用

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      「舞台『青の祓魔師』島根イルミナティ篇」の第2弾キービジュアル。 (c)2017 加藤和恵／集英社・舞台「青の祓魔師」プロジェクト

      加藤和恵原作による「舞台『青の祓魔師』島根イルミナティ篇」の第2弾キービジュアルが公開された。

      原作単行本10巻から15巻にかけて展開された、島根を舞台に神木出雲の過去に迫るエピソードを上演する「島根イルミナティ篇」。キービジュアル第2弾には北村諒演じる燐、宮崎秋人演じる雪男を中心に、両手を広げた大久保聡美演じる神木出雲や「啓明結社イルミナティ」の制服を着た志摩廉造など、メインキャラクターが勢揃いしている。

      「舞台『青の祓魔師』島根イルミナティ篇」は10月20日から29日まで東京・Zeppブルーシアター六本木、11月2日から5日まで神戸・新神戸オリエンタル劇場で上演。チケットの一般販売は明日9月16日10時にスタートする。

      舞台「青の祓魔師」島根イルミナティ篇

      東京公演

      日程：2017年10月20日（金）～10月29日（日）
      会場：Zeppブルーシアター六本木　

      兵庫公演

      日程：2017年11月2日（木）～11月5日（日）
      会場：新神戸オリエンタル劇場　

      キャスト

      奥村燐：北村諒
      奥村雪男：宮崎秋人
      勝呂竜士：山本一慶
      志摩廉造：才川コージ
      三輪子猫丸：土井裕斗
      杜山しえみ：松岡里英
      宝ねむ：樋口裕太
      朴朔子：小槙まこ
      神木出雲：大久保聡美
      ルシフェル：横田龍儀
      親衛隊上官：稲村梓
      外道院ミハエル：原勇弥
      メフィスト・フェレス：和泉宗兵
      神木玉雲：田中良子ほか

      スタッフ

      原作・脚本協力：加藤和恵（集英社「ジャンプスクエア」連載）
      脚本・演出：西田大輔

      (c)2017 加藤和恵／集英社・舞台「青の祓魔師」プロジェクト


      本記事は「コミックナタリー」から提供を受けております。
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