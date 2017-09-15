舞台「青エク」新ビジュアルにキャラ勢揃い、志摩はイルミナティの制服着用

「舞台『青の祓魔師』島根イルミナティ篇」の第2弾キービジュアル。 (c)2017 加藤和恵／集英社・舞台「青の祓魔師」プロジェクト

加藤和恵原作による「舞台『青の祓魔師』島根イルミナティ篇」の第2弾キービジュアルが公開された。

原作単行本10巻から15巻にかけて展開された、島根を舞台に神木出雲の過去に迫るエピソードを上演する「島根イルミナティ篇」。キービジュアル第2弾には北村諒演じる燐、宮崎秋人演じる雪男を中心に、両手を広げた大久保聡美演じる神木出雲や「啓明結社イルミナティ」の制服を着た志摩廉造など、メインキャラクターが勢揃いしている。

「舞台『青の祓魔師』島根イルミナティ篇」は10月20日から29日まで東京・Zeppブルーシアター六本木、11月2日から5日まで神戸・新神戸オリエンタル劇場で上演。チケットの一般販売は明日9月16日10時にスタートする。

舞台「青の祓魔師」島根イルミナティ篇

東京公演

日程：2017年10月20日（金）～10月29日（日）

会場：Zeppブルーシアター六本木

兵庫公演

日程：2017年11月2日（木）～11月5日（日）

会場：新神戸オリエンタル劇場

キャスト

奥村燐：北村諒

奥村雪男：宮崎秋人

勝呂竜士：山本一慶

志摩廉造：才川コージ

三輪子猫丸：土井裕斗

杜山しえみ：松岡里英

宝ねむ：樋口裕太

朴朔子：小槙まこ

神木出雲：大久保聡美

ルシフェル：横田龍儀

親衛隊上官：稲村梓

外道院ミハエル：原勇弥

メフィスト・フェレス：和泉宗兵

神木玉雲：田中良子ほか

スタッフ

原作・脚本協力：加藤和恵（集英社「ジャンプスクエア」連載）

脚本・演出：西田大輔

(c)2017 加藤和恵／集英社・舞台「青の祓魔師」プロジェクト