「おそ松さん」第2期、6つ子たちが自宅でゴロゴロする新PV＆場面カット

テレビアニメ「おそ松さん」第2期の先行場面カット。 (c)赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会

赤塚不二夫原作によるテレビアニメ「おそ松さん」第2期の新PVとアニメの先行場面カットが公開された。

公開されたPVでは自宅でゴロゴロしたり、チビ太のおでん屋台でたむろしている6つ子たちの姿がお目見え。また第2期の主要キャラクターたちも多数登場している。

アニメは10月2日25時35分からのテレビ東京・テレビ愛知での放送を皮切りに、テレビ大阪、BSジャパン、AT-Xにて順次オンエア。さらに10月3日25時よりテレビ北海道で放送されることも決定した。

テレビアニメ「おそ松さん」第2期

放送情報

テレビ東京：2017年10月2日（月）より毎週月曜日25:35～

テレビ大阪：2017年10月3日（火）より毎週火曜日26:05～

テレビ愛知：2017年10月2日（月）より毎週月曜日25:35～

BSジャパン：2017年10月7日（土）より毎週土曜日24:30～

AT-X：2017年10月4日（水）より毎週水曜日22:30～

テレビ北海道：2017年10月3日（火）より毎週火曜日25:00～

スタッフ

原作：「おそ松くん」赤塚不二夫／「週刊少年サンデー」（1962年～1969年）ほかで連載

監督：藤田陽一

シリーズ構成・脚本：松原秀

キャラクターデザイン：浅野直之

アニメーション制作：studioぴえろ

キャスト

おそ松：櫻井孝宏

カラ松：中村悠一

チョロ松：神谷浩史

一松：福山潤

十四松：小野大輔

トド松：入野自由

トト子：遠藤綾

イヤミ：鈴村健一

チビ太：國立幸

デカパン：上田燿司

ダヨーン：飛田展男

ハタ坊：斎藤桃子

ほか

(c)赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会