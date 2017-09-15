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      「おそ松さん」第2期、6つ子たちが自宅でゴロゴロする新PV＆場面カット

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      テレビアニメ「おそ松さん」第2期の先行場面カット。 (c)赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会

      赤塚不二夫原作によるテレビアニメ「おそ松さん」第2期の新PVとアニメの先行場面カットが公開された。

      公開されたPVでは自宅でゴロゴロしたり、チビ太のおでん屋台でたむろしている6つ子たちの姿がお目見え。また第2期の主要キャラクターたちも多数登場している。

      アニメは10月2日25時35分からのテレビ東京・テレビ愛知での放送を皮切りに、テレビ大阪、BSジャパン、AT-Xにて順次オンエア。さらに10月3日25時よりテレビ北海道で放送されることも決定した。

      テレビアニメ「おそ松さん」第2期

      放送情報

      テレビ東京：2017年10月2日（月）より毎週月曜日25:35～
      テレビ大阪：2017年10月3日（火）より毎週火曜日26:05～
      テレビ愛知：2017年10月2日（月）より毎週月曜日25:35～
      BSジャパン：2017年10月7日（土）より毎週土曜日24:30～
      AT-X：2017年10月4日（水）より毎週水曜日22:30～
      テレビ北海道：2017年10月3日（火）より毎週火曜日25:00～

      スタッフ

      原作：「おそ松くん」赤塚不二夫／「週刊少年サンデー」（1962年～1969年）ほかで連載
      監督：藤田陽一
      シリーズ構成・脚本：松原秀
      キャラクターデザイン：浅野直之
      アニメーション制作：studioぴえろ

      キャスト

      おそ松：櫻井孝宏
      カラ松：中村悠一
      チョロ松：神谷浩史
      一松：福山潤
      十四松：小野大輔
      トド松：入野自由
      トト子：遠藤綾
      イヤミ：鈴村健一
      チビ太：國立幸
      デカパン：上田燿司
      ダヨーン：飛田展男
      ハタ坊：斎藤桃子
      ほか

      (c)赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会


      本記事は「コミックナタリー」から提供を受けております。
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