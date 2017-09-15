au、iPhone 8シリーズの販売価格を明らかに - 8は実質31,080円～

KDDI、沖縄セルラーは15日、「iPhone 8」および「iPhone 8 Plus」のKDDI直営店での販売価格を発表した。新規、機種変更での24回分割払いの実質負担金額はiPhone 8(64GB)で1,295円/月(総額31,080円)、iPhone 8 Plus(256GB)で2,555円/月(総額61,320円)となる。価格はすべて税込。

iPhone 8/8 Plus

新規または機種変更での販売価格は毎月割の割引総額が60,360円となり、iPhone 8(64GB)は販売価格91,440円で実質負担額が31,080円、iPhone 8(256GB)は販売価格109,680円で実質負担額49,320円となる。iPhone 8 Plus(64GB)は販売価格103,200円で実質負担額42,840円、iPhone 8 Plus(256GB)は販売価格121,680円で実質負担額61,320円だ。他社から乗りかえ(MNP)の場合は、毎月割の割引総額が71,160円になり、新規、機種変更より実質負担額が10,800円少なくなる。

また、Androidスマートフォン向けに提供していた「auピタットプラン」「auフラットプラン」が9月22日よりiPhoneに対応し、iPhone 8、iPhone 8 Plusでも選択可能となる、このプランを選択すると、25カ月以降の機種変更時に分割支払金の最大半額が免除される「アップグレードプログラムEX」(390円/月×24回)も利用できるようになるが、機種代金の毎月割は適用されなくなる。