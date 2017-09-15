「Just Because!」千本木彩花、大川透ら追加キャスト9名一挙に発表

追加キャストが発表された「Just Because!」のキャラクター。 (c)FOA/Just Because!製作委員会

比村奇石キャラクター原案、鴨志田一脚本・シリーズ構成によるアニメ「Just Because!」の追加キャストが発表された。

芳野由奈演じる葉月の親友・乾依子役を櫻庭有紗、礒部花凜演じる美緒と一緒にいることが多い受験仲間の高橋早苗役を貫井柚佳、美緒の友人である鈴木桃花役を近藤玲奈、同じく美緒の友人・佐藤真由子役を千本木彩花が担当。このほか猿渡順平役を天崎滉平、石垣陸生役を山本祥太、清水徹役を柳田淳一、山口薫役を小林大紀、渡辺先生役を大川透が演じる。またabemaTV、dアニメストア、FOD、ひかりTV、GYAO!などでも本作が配信されることが決定した。

「Just Because!」は、高校生活も残すところわずかとなった学生たちの日常の変化を描くオリジナルアニメ。「『超！アニメディア』ニコニコチャンネル」では礒部と小宮恵那役のLynnによるWebラジオ「Radio Because! ～花凜とLynnが応援するラジオ～」を毎週水曜の夕方ごろに配信している。

なおニコニコ生放送では、比村原作によるアニメ「月曜日のたわわ」全12話の一挙配信を10月2日に行う。

「Just Because!」

AT-X：2017年10月5日（木）21:00～

TOKYO MX：2017年10月5日（木）23:30～

テレビ神奈川：2017年10月5日（木）25:00～

MBS：2017年10月6日（金）26:55～

BSフジ：2017年10月10日（火）24:30～

キャスト

泉瑛太：市川蒼

夏目美緒：礒部花凜

相馬陽斗：村田太志

森川葉月：芳野由奈

小宮恵那：Lynn

乾依子：櫻庭有紗

高橋早苗：貫井柚佳

鈴木桃花：近藤玲奈

佐藤真由子：千本木彩花

猿渡順平：天崎滉平

石垣陸生：山本祥太

清水徹：柳田淳一

山口薫：小林大紀

渡辺先生：大川透

スタッフ

脚本・シリーズ構成：鴨志田一

キャラクター原案：比村奇石

監督：小林敦

キャラクターデザイン：吉井弘幸

音楽プロデュース：やなぎなぎ

アニメーション制作：PINE JAM

(c)FOA/Just Because!製作委員会