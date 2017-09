ウルトラFES直前、リアルすぎるタモリが渋谷に出現

9月18日(月・祝)12時より10時間にわたって生放送される超大型音楽プログラム『ミュージックステーション ウルトラFES 2017』(テレビ朝日系列)。放送を前に、出演アーティスト32組がタモリ風サングラスを着用した “タモリサンポスター”を展示中の「SHIBUYA TSUTAYA」に、“タモリ”が突如出現し人々を驚かせた。



タモリが現れた……と思いきや、その正体は、精巧に作られた等身大の「タモリ像」。店内に入るや否や、突如出没したタモリに、来店したお客さん達も驚きの様子。それもそのはず、この像は、タモリ本人を3Dスキャンカメラによって全身撮影し、その精密なデータから3Dプリンターで立体像を出力。それを型取りした粘土像を、専門の技術者がリアルに彫刻して仕上げ、さらにシリコンで型取り。肌の色や髪の毛、眉毛にいたるまでリアルに彩色・植毛して再現した、超高精細なシリコン像。最終的には、普段「Mステ」収録時にタモリを担当しているヘアメイクアーティストが髪型とメイクを仕上げ。まさにプロたちの技術を結集し約2カ月かけて作成した、超高精細な「3Dタモリ像」なのだ。



そんな“リアルすぎる“タモリ像は、9月17日(日)まで滞在予定。サングラスフライヤーであなたもタモリ化して、タモリとの貴重な2ショットを撮影してみては? なお、展示ブース・サングラスフライヤーの配布は18日(月・祝)まで。



【出演者※五十音順】

嵐 / ウルフルズ / AKB48 / A.B.C-Z / HKT48 / EXILE THE SECOND / SKE48 / NMB48 / エレファントカシマシ / 大黒摩季 / 岡崎体育 / 岡本真夜 / 亀と山P / 関ジャニ∞ / Kis-My-Ft2 / きゃりーぱみゅぱみゅ / CHEMISTRY / 欅坂46 / ゴールデンボンバー / THE YELLOW MONKEY / GENERATIONS / SHISHAMO / ジャニーズWEST / 湘南乃風 / SEKAI NO OWARI/Sexy Zone/高橋優/高橋洋子/タッキー&翼/DEAN FUJIOKA/どうぶつビスケッツ+かばん×PPP/TOKIO/西野カナ/NEWS/乃木坂46/NOKKO/葉加瀬太郎/Perfume/BEGIN/B’z/V6/福山雅治/Hey! Say! JUMP/星野 源/POLU(オーディション優勝者)/ポルノグラフィティ/槇原敬之/三浦大知×SOIL & "PIMP" SESSIONS/三浦祐太郎/水谷千重子/観月ありさ/モーニング娘。'17/ももいろクローバーZ/ゆず/YOSHIKI/Little Glee Monster/WANIMA

