ASUS、オーバークロッカー向けのX299マザーボード「ROG RAMPAGE VI APEX」

ASUS JAPANは9月14日、チップセットにIntel X299を搭載し、ハイエンドCPU「Core X」シリーズに対応するE-ATXマザーボード「ROG RAMPAGE VI APEX」を日本市場向けに販売すると発表した。9月15日に発売し、店頭予想価格は税込63,000円前後。

液体窒素による極冷の低温時でもCPUが起動しやすい「LN2モード」などの機能を搭載したオーバークロック特化のマザーボード。特別な電源回路や特別なレイアウトを使用し、 より高いクロックを狙えるように最適化したという。メモリスロットは4基だが、DDR4-4133までサポート。さらに空いたスペースにはM.2用の拡張カード「DIMM.2」を装着するためのスロットを2基備える。

一般的なMOSFETよりも大幅に低いオン抵抗(低RDS)を実現した「PowlRstage IR3555 MOSFET」や、低損失のチョークコイル「MicroFine Alloy Chokes」、長寿命が特徴のコンデンサ「10K Black Metallic Capacitors」を採用。CPU用の電源コネクタを8ピン×2とすることで、オーバークロック時でも電力供給に余裕を持たせるという。

また、基板の裏面に発生する結露を検知する専用回路を搭載するほか、PCがフリーズした際に再起動させる「ReTryボタン」、CMOSをクリアせずにPCの起動が可能な「Safe Bootボタン」、一時的にクロックを下げる「Slowモード」、PCI Expressスロットをオン/オフできる「PCIe x16 Laneスイッチ」などを備える。