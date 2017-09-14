弱虫ペダル×宇都宮PARCO×JAPAN CUPトリプルコラボ、期間限定ショップも

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「弱虫ペダル」×「2017 JAPAN CUP CYCLE ROAD RACE」×「宇都宮PARCO」コラボビジュアル (c)渡辺航（週刊少年チャンピオン）／弱虫ペダル03 製作委員会
渡辺航原作のアニメ「弱虫ペダル」と、栃木・宇都宮PARCO、さらに10月20日から22日に宇都宮市にて開催される「2017 JAPAN CUP CYCLE ROAD RACE」とのコラボが決定した。
これは宇都宮PARCO開業20周年を記念したもの。「JAPAN CUP」をイメージした描き下ろしコラボビジュアルが制作され、明日9月15日より宇都宮パルコ壁面に、縦15メートル、横8.8メートルの大きさで掲出される。
また10月13日から22日にかけては「弱虫ペダル スペシャルショップ2017年秋 in 宇都宮PARCO」と題した期間限定のショップもオープンし、コラボグッズも販売予定。こちらの詳細は今後の発表を待とう。
アニメ「弱虫ペダル」は、第4期が2018年1月より放送予定。また第3期総集編にオリジナルシーンを加えた「弱虫ペダル Re:GENERATION」が、10月13日より2週間限定で、TOHOシネマズ新宿ほか全国の劇場にて上映される。
2017 JAPAN CUP CYCLE ROAD RACE
期間：2017年10月20日（金）～10月22日（日）
会場：栃木県宇都宮市
「弱虫ペダル」×「2017 JAPAN CUP CYCLE ROAD RACE」×「宇都宮PARCO」壁面コラボ
開催期間：2017年9月15日（金）～10月22日（日）
場所：宇都宮PARCO
「弱虫ペダル スペシャルショップ 2017年秋 in 宇都宮PARCO」
開催期間：2017年10月13日（金）～10月22日（日）
営業時間：11:00～20:00 ※最終日は18:00まで
場所：宇都宮PARCO 4F スペース4
(c)渡辺航（週刊少年チャンピオン）／弱虫ペダル03 製作委員会
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