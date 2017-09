USJ"クールジャパン"に『セーラームーン』『ファイナルファンタジー』参戦

大阪市此花区のユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)で2018年1月19日より、日本が誇る"クール"なエンターテインメントブランドが集結する期間限定イベント「ユニバーサル・クールジャパン 2018」を開催することが13日、明らかになった。4年目を迎える今回は、『美少女戦士セーラームーン』と『ファイナルファンタジー』が加わる。

「ユニバーサル・クールジャパン」は、日本が誇る"クール"なエンターテインメントブランドを一同に集結させ、その魅力を国内外へ発信するイベント。圧倒的なスケールとクオリティでリアルに再現されたコンテンツの世界観を体感できる。

2018年1月19日~6月24日の「ユニバーサル・クールジャパン 2018」第1弾では、『ファイナルファンタジー』、『名探偵コナン』、『モンスターハンター』が登場。初登場の『ファイナルファンタジー』は、今年30周年を迎える日本を代表するロールプレイングゲームで、最先端の映像技術と独特の世界観、豊かなストーリー性で、世界中から高い評価を得ている。

そして、2018年春以降の第2弾として、月刊誌『なかよし』(講談社刊)にて1991年から連載され、今年25周年を迎えた武内直子原作の少女漫画『美少女戦士セーラームーン』が初登場。2017年から25周年プロジェクトが始動し、書籍、映像、ミュージカルなどさまざまな展開をしていたが、新たにUSJとのコラボが決定した。

なお、アトラクションの詳細およびオープン日は、順次発表される。

(C)武内直子・PNP・東映アニメーション (C)2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

原作/青山剛昌「名探偵コナン」(小学館「週刊少年サンデー」連載中)

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 書・紫舟

TM & (C)Universal Studios. All rights reserved.