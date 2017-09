田中貴金属が純金製のダース・ベイダーとBB-8提供! 金額はいくら?

田中貴金属ジュエリーは9月12日、純金製「スター・ウォーズ」関連商品4点を10月1日より発売すると発表した。販売場所は、GINZA TANAKA直営店(ブライダル専門店は除く)およびオンラインショップ。

人気キャラを純金で忠実に再現

今回発売する商品は、「スター・ウォーズ 純金製置物 ダース・ベイダー」(65万4,000 円)、「スター・ウォーズ 純金製置物 BB-8」(54万5,000円)、12月に公開される映画『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』のアートをデザインした「スター・ウォーズ/最後のジェダイ 純金1g カレンダー(フレーム付)」(1万6,000円)、「スター・ウォーズ/最後のジェダイ 純金5g カレンダー(フレーム付)」(6万円)の4点。

左「スター・ウォーズ 純金製置物 ダース・ベイダー」、右「スター・ウォーズ 純金製置物 BB-8」(出典:田中貴金属ジュエリーWebサイト)

純金製置物は、シリーズを通して不動の人気を誇るダース・ベイダーと、2015 年に公開した『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』で新たに登場したキャラクターBB-8(ビービー・エイト)をルーカス・フィルムの監修のもと、純金で忠実に再現。これら2商品は、劇中の有名なセリフ"May the Force be with you"に、"May the 4th"をかけた5と4の数字にちなみ、それぞれ5と4の入った価格で販売する。

純金製カレンダーは、表面に2018年の暦、裏面に2017年12月に公開される『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』に出演する"レイ"を中心に登場キャラクターが集合したデザインを採用。表面の暦には、"May the 4th"にちなんで制定された5月4日の「スター・ウォーズの日」に反乱軍のシンボルマークをあしらっている。