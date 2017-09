Appleのオンラインストアがメンテナンス入りした。

Appleのオンラインストアがメンテナンス入り

メンテナンス時に表示されているメッセージは、「We'll be back. We're busy updating the Apple Store for you. Please check back soon.」というもの。3月に行われた「WWDC17」直前のメンテナンスとは文言が異なるが、今回もメンテナンス後に何らかの新プロダクトが追加されると思われる。

新プロダクトに関しては、新型iPhoneやApple WatchのLTE対応モデルの登場が期待されている。