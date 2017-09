日本HP、GeForce GTX 1080搭載の17.3型ハイエンドゲーミングノートPC

日本HPは12日、ゲーミングPC「OMEN by HP」の上位シリーズ「OMEN X by HP」として、17型ゲーミングノートPC「OMEN X by HP 17」を発表した。11月中旬より発売する。価格は329,800円(税別)。

OMEN X by HP 17

「OMEN X by HP 17」は、同社のゲーミングノートPCの最上位モデル。CPUは第7世代Intel Core i7-7820HKを搭載し、メモリはXMP対応の32GB DDR4メモリを採用する。オーバークロックをサポートし、さらなる高速化も可能となっている。グラフィックスも、オーバークロック設定済みのNVIDIA GeForce GTX 1080を搭載する。

画面サイズ17.3型の非光沢(ノングレア)IPS液晶を採用し、解像度は1,920×1,080ドット。リフレッシュレートは120Hzで、スタッタリングやティアリングを軽減するNVIDIA G-SYNCにも対応し、滑らかな画面表示を実現するという。

冷却システムは、3.5mmのヒートパイプ×4本とベイパーチャンバーで熱を伝導し、デュアルファンで冷却する。音響面では、DTS Headphone:Xと、Bang & Olufsenのデュアルスピーカーを搭載する。

各キーにはLEDバックライトを装備し、バックライトの調整も可能。キーストローク2.5mmのメカニカルスイッチを採用するほか、プログラム可能な独立式マクロキーもキーボード左側に設置されている。アンチゴースト / Nキーロールオーバーなどもサポートする。

ユーティリティソフト「OMENコマンドセンター」では、CPU / メモリのオーバークロックを管理しながらカスタムチューニングが可能。ネットワークブースター機能により、ゲームのネットワークトラフィックの優先度を制御し、オンラインゲームでのネットワークレイテンシの発生を抑える。

主な仕様は、CPUがIntel Core i7-7820HK(2.90GHz)、チップセットがIntel CM238、メモリがDDR4-2,400MHz 32GB(16GB×2)、ストレージが512GB SSD+1TB HDD、グラフィックスがNVIDIA GeForce GTX 1080 8GB 。OSはWindows 10 Pro(64bit)。

ネットワークはGigabit Ethernet有線LAN、IEEE802.11ac/a/b/g/n無線LAN、Bluetooth 4.2。