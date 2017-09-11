アニメ「魔法使いの嫁」ヤマザキコレ描き下ろしも、BD法人別特典の詳細

「魔法使いの嫁」Blu-ray1巻 (c)2017ヤマザキコレ/マッグガーデン・魔法使いの嫁製作委員会 (c)ヤマザキコレ/マッグガーデン

11月29日よりリリースされる、ヤマザキコレ原作によるテレビアニメ「魔法使いの嫁」Blu-rayの法人別特典が発表された。

特典にはヤマザキによる描き下ろしのイラストや、アニメ描き下ろしのビジュアルを使用。各店舗では同人誌版「魔法使いの嫁」やクリアポスターなどの早期予約特典、オリジナルドラマCDなどの全巻購入特典、1巻＋2巻連動購入特典などが用意された。詳細はアニメや各店舗の公式サイトにて確認しよう。

そのほか10月8日より順次展開されるアニメの配信情報や、デフォルメキャラクターで展開されるショートアニメ「まほよめ」がTwitterにて配信されることも発表。さらにエリアスぬいぐるみ、ポストカードセットといった新たなアイテムが、通販サイト・Froovieにて販売されている。

「魔法使いの嫁」は人外の魔法使い・エリアスと、彼に買われた少女・チセを描くファンタジー。アニメは10月7日よりTOKYO MX、MBSほかにてオンエアされる。

「魔法使いの嫁」法人別特典一覧

Amazon.co.jp

全巻購入特典：オリジナルドラマCD

アニメイト

1巻＋2巻連動購入特典：マグネットステッカー

全巻購入特典：ヤマザキコレ描き下ろしイラスト使用マグカップ

松竹DVD倶楽部

早期予約特典：同人誌版「魔法使いの嫁」（限定復刻）

全巻購入特典：ヤマザキコレ描き下ろしイラスト（額縁入り）

I.Gストア

早期予約特典：同人誌版「魔法使いの嫁」（限定復刻）

ゲーマーズ

早期予約特典：「魔法使いの嫁」A3クリアポスター

各巻購入特典：アクリルキーホルダー（場面写真使用）

全巻購入特典：アニメ描き下ろしイラスト使用B2タペストリー

ソフマップ

早期予約特典：「魔法使いの嫁」A3クリアポスター

全巻購入特典：アニメ描き下ろしイラスト使用B3布ポスター

とらのあな

早期予約特典：「魔法使いの嫁」A3クリアポスター

全巻購入特典：アニメ描き下ろしイラスト使用A4アクリルパネル

TSUTAYA

早期予約特典：「魔法使いの嫁」A3クリアポスター

全巻購入特典：ヤマザキコレ描き下ろしイラスト使用全巻収納スリーブケース

楽天ブックス

早期予約特典：「魔法使いの嫁」A3クリアポスター

全巻購入特典：アクリルスマホスタンド（場面写真使用）

キャラアニ.com

各巻購入特典：ポストカードセット（場面写真使用）

あみあみ

1巻購入特典：パスケース

げっちゅ屋

1巻購入特典：B5サイズ下敷き

セブンネット

1巻購入特典：モバイルスマホポーチ

ネオウィング

全巻購入特典：マウスパッド

紀伊國屋書店

早期予約特典：「魔法使いの嫁」A3クリアポスター

テレビアニメ「魔法使いの嫁」

放送情報

TOKYO MX：2017年10月7日（土）より毎週土曜25:30～

MBS：2017年10月7日（土）より毎週土曜27:38～

AT-X：2017年10月8日（日）より毎週日曜21:00～

テレビ愛知：2017年10月9日（月）より毎週月曜26:05～

テレ玉：2017年10月11日（水）より毎週水曜23:00～

チバテレ：2017年10月11日（水）より毎週水曜23:00～

北海道放送：2017年10月11日（水）より毎週水曜26:26～

BS11：2017年10月11日（水）より毎週水曜25:00～

※放送日時は変更になる可能性があり

配信情報

AbemaTV：2017年10月8日（日）より毎週日曜23:00～

Amazonプライムビデオ：2017年10月9日（月）より毎週月曜24:00～

FOD：2017年10月9日（月）より毎週月曜24:00～

dアニメストア：2017年10月10日（火）より毎週火曜12:00～

バンダイチャンネル：2017年10月10日（火）より毎週火曜12:00～

アニメイトチャンネル：2017年10月10日（火）より毎週火曜12:00～

TSUTAYATV：2017年10月10日（火）より毎週火曜12:00～

HAPPY!動画：2017年10月10日（火）より毎週火曜12:00～

U-NEXT：2017年10月10日（火）より毎週火曜12:00～

アニメ放題：2017年10月10日（火）より毎週火曜12:00～

auビデオパス：2017年10月10日（火）より毎週火曜24:00～

J:COMオンデマンド：2017年10月10日（火）より毎週火曜24:00～

GYAO!：2017年10月12日（木）より毎週木曜24:00～

ニコニコ生放送：2017年10月12日（木）より毎週木曜24:00～

ニコニコチャンネル：2017年10月12日（木）より毎週木曜24:30～

ほか

スタッフ

原作：ヤマザキコレ（マッグガーデン刊）

シリーズ構成・監督：長沼範裕

脚本：高羽彩

キャラクターデザイン：加藤寛崇

音楽：松本淳一

音楽制作：フライングドッグ

アニメーション制作：WIT STUDIO

キャスト

羽鳥チセ：種崎敦美

エリアス：竹内良太

ルツ：内山昂輝

シルキー：遠藤綾

アンジェリカ：甲斐田裕子

サイモン：森川智之

セス：諏訪部順一

リンデル：浪川大輔

ミハイル・レンフレッド：日野聡

アリス：田村睦心

ティターニア：大原さやか

オベロン：山口勝平

カルタフィルス：村瀬歩

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