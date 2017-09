映画『ジャスティス･リーグ』からアクアマンが1/10スケールでフィギュア化

2018年1月発売予定「ARTFX+ JUSTICE LEAGUE アクアマン」(8,424円/税込)

コトブキヤは自社フィギュアシリーズ「ARTFX+」内で11月23日に日本公開される映画『ジャスティス・リーグ』に登場するスーパーヒーローの立体化を展開中。その中からサイボーグが2018年1月発売することが決定した。現在「コトブキヤオンラインショップ」にて予約受付中で、価格は8,424円(税込)。

「ARTFX+」シリーズは、コトブキヤがオリジナルのコンセプトで展開するダイナミックなポージングフィギュアで、主に海外作品を立体化してきた「ARTFX」シリーズに「+」要素を加えたライン。「ARTFX」シリーズよりも安価でスケールダウンによるコレクションサイズを追求している。これまでにアメコミや『スター・ウォーズ』シリーズからさまざまなキャラクターが立体化されてきた。

今回のフィギュアは1/10スケールの約20cmで、七つの海を統べるアトランティスの王アクアマンを精巧に立体化。重要装具であるトライデントも付属する。足裏にはマグネットが内蔵され、映画ロゴマークが入ったスチール台座に固定できる。

商品価格は8,424円(税込)で、現在「コトブキヤオンラインショップ」にて予約受付中。商品の発売および発送は2018年1月を予定している。

JUSTICE LEAGUE and all related characters and elements (C) & TM

DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. (s17)