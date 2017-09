fripSide、15周年記念アルバム『crossroads』の収録曲&ジャケットを公開

2017年10月4日に発売されるfripSideの15周年記念アルバム『crossroads』より収録曲が発表され、あわせてジャケット写真も公開された。

初回限定盤 通常盤

fripSide15周年記念アルバム『crossroads』収録曲

【DISC1】<COVER>[all tracks:-crossroads version-]

1. sky

2. Red "reduction division"

3. hurting heart

4. an evening calm

5. split tears

6. the chaostic world

7. prominence

8. distant moon

9. escape

10. before dawn daybreak

11. snow blind

12. brave new world

【DISC2】

1. clockwork planet (TVアニメ「クロックワーク・プラネット」オープニングテーマ)

2. The end of escape -fripSide edition-

3. crossroads

4. a gleam of prologue

5. pico scope -SACLA- (理化学研究所世界一小さいものが見えるX線レーザー「SACLA」 PRムービー「未来光子播磨サクラ」テーマ曲)

6. only me and the moon

また、9月19日にはニコニコ生放送での特番が決定。八木沼悟志&南條愛乃が出演し、完成したニューアルバムやライブについてのトークを展開する。9月23日には八木沼悟志の解説付きでアルバム『crossroads』の全曲試聴会の開催も予定。各詳細は公式サイトにて。