フジテレビ系音楽番組『Love music』(毎週日曜24:30~)では、17日深夜の放送でDREAMS COME TRUEを特集する。

DREAMS COME TRUE

この日は『Love music DREAMS COME TRUE スペシャル ~ドリウタフェス2017~』と題し、今年の夏に大阪・舞洲で開催された音楽野外フェス「The best covers of DREAMS COME TRUE ドリウタフェス 2017 in 大阪舞洲」の映像を初放送。ドリカムを愛するアーティストたちが集結したライブパフォーマンスを、オーディエンスの熱気そのままに届ける。

登場したアーティストは、D-LITE(from BIGBANG)、Little Glee Monster、三浦大知、Ms.OOJA、山本彩で、楽曲パフォーマンスに加え、それぞれがドリカムへの思いもコメント。また、吉田美和、中村正人の2人が「ドリウタフェス」への思いを打ち明ける。

同番組では、10月15日にもドリカムスペシャルを放送予定。前作「ATTACK25」以来、約3年ぶり、18枚目となるオリジナルアルバム『THE DREAM QUEST』を特集する。