「ジョジョ」第1部から第3部までの主題歌アーティスト登場するレコ発ライブ

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「ジョジョの奇妙な冒険 Theme Song Best『Generation』」 (c)荒木飛呂彦/集英社・ジョジョの奇妙な冒険製作委員会 (c)荒木飛呂彦&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SC製作委員会
荒木飛呂彦原作によるテレビアニメ「ジョジョの奇妙な冒険」のアルバム「ジョジョの奇妙な冒険 Theme Song Best『Generation』」の発売を記念したライブ「JO☆STARS Special Live 2017 ～Bizarre Night in Autumn～」が10月14日に大阪・バナナホール、10月15日に東京・渋谷duo MUSIC EXCHANGEにて開催される。
「Generation」は「ジョジョの奇妙な冒険」第1部から第3部までの全オープニングとエンディングテーマを収録したベストアルバム。同CDのレコ発ライブとなる「Bizarre Night in Autumn」にはJO☆STARS、富永TOMMY弘明、Coda、橋本仁の出演が決定しているほか、ゲストの登場も告知されている。
チケットの先行予約受け付けは9月13日12時より実施。一般販売は9月23日12時より行う。
JO☆STARS Special Live 2017 ～Bizarre Night in Autumn～
大阪会場
日時：2017年10月14日（土）17:30開場、18:00開演
会場：バナナホール
料金：6980円 ※ドリンク代別
出演：JO☆STARS、富永TOMMY弘明、Coda、橋本仁、スペシャルゲスト
東京会場
日時：2017年10月15日（日）17:30開場、18:00開演
会場：渋谷duo MUSIC EXCHANGE
料金：6980円 ※ドリンク代別
出演：JO☆STARS、富永TOMMY弘明、Coda、橋本仁、スペシャルゲスト
(c)荒木飛呂彦/集英社・ジョジョの奇妙な冒険製作委員会 (c)荒木飛呂彦&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SC製作委員会
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