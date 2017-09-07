ASUS、ROGブランドのオーバークロック向けX370マザーボード

ASUS JAPANは9月7日、チップセットにAMD X370を搭載したオーバークロック向けマザーボード「ROG CROSSHAIR VI EXTREME」を日本市場向けに販売すると発表した。9月8日に発売し、価格はオープン。店頭予想価格は税込50,000円前後。
PCゲーマーやオーバークロッカー向けブランド「ROG(Republic of Gamers)」の製品。本格液冷に対応し、水温ヘッダーと流量ヘッダーの情報が、ファンコントロール用のユーティリティ「Fan Xpert 4」に入力される。また、AM4もしくはAM3用クーラー/LN2ポットと互換性のある取り付け穴を設ける。
ストレージインタフェースとして、PCIe 3.0 x4接続に対応した2基のM.2スロットを備え、PCHヒートシンクと一体化したM.2ヒートシンクを装備。発熱による性能低下を防ぐという。
|ソケット
|Socket AM4
|チップセット
|AMD X370
|メモリ
|DDR4 3200MHz×4(最大64GB)
|拡張スロット
|PCI Express 3.0 x16×2、PCI Express 2.0 x16×1、PCI Express 2.0 x1×3
|ストレージ
|SATA 6Gb/s×8、M.2(PCIe 3.0x4接続対応)×2
|対応RAID
|0/1/5/10
|ネットワーク
|GigabitEthernet×1
|サウンド
|High Definition Audio
|フォームファクタ
|E-ATX
|そのほか
|USB 3.1 Gen2×3、USB 3.1 Gen1×10、USB 2.0×5、オーディオジャック×1など
|店頭予想価格
|税込50,000円前後