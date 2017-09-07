ASUS、ROGブランドのオーバークロック向けX370マザーボード

ASUS JAPANは9月7日、チップセットにAMD X370を搭載したオーバークロック向けマザーボード「ROG CROSSHAIR VI EXTREME」を日本市場向けに販売すると発表した。9月8日に発売し、価格はオープン。店頭予想価格は税込50,000円前後。

PCゲーマーやオーバークロッカー向けブランド「ROG(Republic of Gamers)」の製品。本格液冷に対応し、水温ヘッダーと流量ヘッダーの情報が、ファンコントロール用のユーティリティ「Fan Xpert 4」に入力される。また、AM4もしくはAM3用クーラー/LN2ポットと互換性のある取り付け穴を設ける。

ストレージインタフェースとして、PCIe 3.0 x4接続に対応した2基のM.2スロットを備え、PCHヒートシンクと一体化したM.2ヒートシンクを装備。発熱による性能低下を防ぐという。