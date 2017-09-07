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      ASUS、ROGブランドのオーバークロック向けX370マザーボード

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      ASUS JAPANは9月7日、チップセットにAMD X370を搭載したオーバークロック向けマザーボード「ROG CROSSHAIR VI EXTREME」を日本市場向けに販売すると発表した。9月8日に発売し、価格はオープン。店頭予想価格は税込50,000円前後。

      PCゲーマーやオーバークロッカー向けブランド「ROG(Republic of Gamers)」の製品。本格液冷に対応し、水温ヘッダーと流量ヘッダーの情報が、ファンコントロール用のユーティリティ「Fan Xpert 4」に入力される。また、AM4もしくはAM3用クーラー/LN2ポットと互換性のある取り付け穴を設ける。

      ストレージインタフェースとして、PCIe 3.0 x4接続に対応した2基のM.2スロットを備え、PCHヒートシンクと一体化したM.2ヒートシンクを装備。発熱による性能低下を防ぐという。

      ソケット Socket AM4
      チップセット AMD X370
      メモリ DDR4 3200MHz×4(最大64GB)
      拡張スロット PCI Express 3.0 x16×2、PCI Express 2.0 x16×1、PCI Express 2.0 x1×3
      ストレージ SATA 6Gb/s×8、M.2(PCIe 3.0x4接続対応)×2
      対応RAID 0/1/5/10
      ネットワーク GigabitEthernet×1
      サウンド High Definition Audio
      フォームファクタ E-ATX
      そのほか USB 3.1 Gen2×3、USB 3.1 Gen1×10、USB 2.0×5、オーディオジャック×1など
      店頭予想価格 税込50,000円前後
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