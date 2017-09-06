「おそ松さん」6つ子が縁側でくつろぐ2期メインビジュアル公開、放送日時も

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テレビアニメ「おそ松さん」第2期メインビジュアル (c)赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会
赤塚不二夫原作によるテレビアニメ「おそ松さん」第2期のメインビジュアルが公開された。
キャラクターデザインの浅野直之描き下ろしによるビジュアルには、青空の下、まったりと過ごす6つ子やイヤミ、トト子らの姿が登場。またアニメの放送日時も解禁され、10月2日25時35分からのテレビ東京・テレビ愛知での放送を皮切りに、テレビ大阪、BSジャパン、AT-Xにて順次オンエアされる。
テレビアニメ「おそ松さん」第2期
放送情報
テレビ東京：2017年10月2日（月）より毎週月曜日25:35～
テレビ大阪：2017年10月3日（火）より毎週火曜日26:05～
テレビ愛知：2017年10月2日（月）より毎週月曜日25:35～
BSジャパン：2017年10月7日（土）より毎週土曜日24:30～
AT-X：2017年10月4日（水）より毎週水曜日22:30～
スタッフ
原作：「おそ松くん」赤塚不二夫／「週刊少年サンデー」（1962年～1969年）ほかで連載
監督：藤田陽一
シリーズ構成・脚本：松原秀
キャラクターデザイン：浅野直之
アニメーション制作：studioぴえろ
キャスト
おそ松：櫻井孝宏
カラ松：中村悠一
チョロ松：神谷浩史
一松：福山潤
十四松：小野大輔
トド松：入野自由
トト子：遠藤綾
イヤミ：鈴村健一
チビ太：國立幸
デカパン：上田燿司
ダヨーン：飛田展男
ハタ坊：斎藤桃子
ほか
(c)赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会
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