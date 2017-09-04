高橋真琴の原画展が西武渋谷で、初出し含む乙女アート約200点を展示

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「高橋真琴の原画展 ロマンティック乙女スタイル」メインビジュアル (c)2017 MACOTO GAROU / Blanc Neige
「高橋真琴の原画展 ロマンティック乙女スタイル」が、10月3日から22日まで東京・西武渋谷店で開催される。
この原画展は、2018年に画業65周年を迎える高橋の新作画集「ロマンティック乙女スタイル」の発売を記念したもの。会場では「お姫さま」や「世界の民族衣装」といったカテゴリーに分け、初出しを含む原画約200点や、グッズが展示される。また「ロマンティック乙女スタイル」の先行販売や、本展限定のグッズ、ジクレー版画、手彩色原画の販売も行われる。
「高橋真琴の原画展 ロマンティック乙女スタイル」
会期：2017年10月3日（火）～10月22日（日）
時間：10:00～21:00（入場は閉場の30分前まで、日・祝休日は20:00まで、最終日は17:00閉場）
会場：西武渋谷店A館7階 特設会場
料金：一般・大学生500円、高校生以下無料
(c)2017 MACOTO GAROU / Blanc Neige
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