『Tokyo 7th シスターズ』、3rd Anniversary Liveのトレーラー映像を公開

DonutsがApp StoreおよびGoogle Playにて提供中のスマートフォン向けゲームアプリ『Tokyo 7thシスターズ』より、2017年9月27日(水)に発売される3rd Anniversary LiveのBlu-ray/Live CDのトレーラー映像と特設サイトが公開された。

今回公開されたトレーラー映像は、9月27日(水)に発売される3rd Anniversary LiveのBlu-rayおよびLive CDのもので、ライブ当日の熱狂を断片的ながらも体験することができるものになっている。同時に公開された特設サイトでは、ジャケ写など作品の詳細をチェックできる。

また、3rd Anniversary LiveのBlu-ray/Live CDの発売を記念して先行上映会の実施が決定。上映会は9月21日(木)18:30より全国6カ所にて実施される。東京会場となる新宿バルト9では上映前に舞台挨拶イベントが開催され、会場には水瀬いのり(七咲ニコル役)、篠田みなみ(春日部ハル役)、高田憂希(天堂寺ムスビ役)、そしてライブの脚本・演出・総合監督も務めたTokyo 7th シスターズ総監督の茂木伸太郎氏が登場し、ライブについてのトークを披露する予定となっている(札幌、横浜、名古屋、大阪、博多では同日に上映のみを実施)。また来場者全員にクリアファイルとポストカード(28種よりランダム)がプレゼントされる。

さらに、3rd Anniversary LiveのBlu-ray/Live CDの発売を記念して、9月4日(月)21:00からはLINE LIVEにて「ナナシス 3rd Live BD & CD発売記念特番」の配信が行われ、高田憂希(天堂寺ムスビ役)・吉井彩実(上杉・ウエバス・キョーコ役)・広瀬ゆうき(瀬戸ファーブ役)の3人が出演し、最新情報やここでしか聞けない裏話が展開される予定となっている。

そして10月28日(土)には、3rd Anniversary Live Blu-ray/Live CD特典お渡し会も実施されるので、あわせてチェックしておきたい。各詳細は特設サイトにて。

【Tokyo 7th シスターズ】『t7s 3rd Anniversary Live 17'→XX -CHAIN THE BLOSSOM- in MakuhariMesse』 Blu-ray、CD Trailer





