TVアニメ『サクラダリセット』、第23話のあらすじ&先行場面カットを紹介

2017年4月から放送開始となったTVアニメ『サクラダリセット』より、第23話「BOY, GIRL and the STORY of SAGRADA 4/5」のあらすじと先行場面カットを紹介しよう。

第23話より

TVアニメ『サクラダリセット』、第23話のあらすじ&場面カット

■第23話「BOY, GIRL and the STORY of SAGRADA 4/5」

津島信太郎を仲立ちに、浅井ケイと浦地正宗は直接対話をする。人質をとられて為す術もなくその主張を聞く。一方、それぞれに逃げ道を模索するケイの仲間たち。ケイを信頼して一人で待っている春埼美空は、索引さんと加賀谷に追い詰められる。ケイは、浦地の説得を試みるが――

(脚本:高山カツヒコ、コンテ:大脊戸聡、演出:大脊戸聡、作画監督:Ahn Jeong mi/今岡大/もろゆき沙羅、総作画監督:下谷智之/蘇武裕子)

TVアニメ「サクラダリセット」 #23 BOY, GIRL and the STORY of SAGRADA 4/5





TVアニメ『サクラダリセット』は、TOKYO MX、関西テレビ、BS11、AT-Xにて放送中。各詳細はアニメ公式サイトにて。

(C)河野裕・椎名優 /KADOKAWA/アニメ「サクラダリセット」製作委員会