fripSide、15周年記念アルバム『crossroads』のアーティスト写真を公開

fripSideの15周年を記念したアルバム『crossroads』のアーティスト写真が公開された。

この作品はファン投票によって選ばれた第1期のfripSideの楽曲を現ヴォーカル・南條愛乃が歌った全12曲のカバーアルバム(DISC1)とTVアニメ『クロックワーク・プラネット』のOPテーマ「clockwork planet」やTVアニメ『亜人』の第2クール後期OPテーマ「The end of escape」のfripSide ver.、さらに新曲を加えた全6曲入りのオリジナルミニアルバム(DISC2)の2枚組構成で、10月4日にリリースされる。

さらに9月6日には約2万人を動員したさいたまスーパーアリーナでのライブ「fripSide LIVE TOUR 2016-2017 FINAL in Saitama Super Arena -Run for the 15th Anniversary-」のBlu-ray&DVDがリリース。こちらはゲストパートも含め当日演奏された楽曲を完全収録した約4時間の大ボリュームとなっている。

初回限定版および通常版の初回生産分には、今年11月より開催される15周年記念ワンマンツアーのチケット先行応募券を封入。各詳細は公式サイトにて。