『血界戦線 & BEYOND』、オープニングテーマはUNISON SQUARE GARDENが担当

TVアニメ新シリーズとして、2017年10月より放送開始となる『血界戦線 & BEYOND』のオープニング&エンディングテーマの情報が公開された。

オープニングテーマは、UNISON SQUARE GARDENの「fake town baby」、エンディングテーマは、DAOKO×岡村靖幸による「ステップアップLOVE」に決定。ここでは、各アーティストより寄せられたメッセージを紹介しよう。

■UNISON SQUARE GARDENのコメント

この度『血界戦線 & BEYOND』のOPテーマを担当させていただくことになりましたUNISON SQUARE GARDENベースの田淵です。前回はEDでしたので担う役割が違うなと思い、改めてこの作品をイメージし直しました。前シリーズ最終回に流れていたあの街の空気を汲んで、あの街で鳴っていて欲しい音楽を作ったつもりです。どうしようもない街だから、どうしようもなく生きようじゃありませんか。

■DAOKOのコメント

前シリーズ、最高でしたね。これからお話が、どう展開していって、どんな世界を魅せて頂けるのかいちファンとして楽しみでなりません。岡村靖幸さんとのコラボ楽曲も血界戦線にぴったりなブットビソングです。聴いたらメロメロですよ、きっと!ぜったい!ワクワクドキドキ尽くしですね。大好きな作品に携われたこと、本当に嬉しく思います。皆でときめく胸に手をあて、正座待機していましょう。

■岡村靖幸のコメント

自信作です。

オープニングテーマとなるUNISON SQUARE GARDEN「fake town baby」は、2017年11月15日のリリース予定。そして、エンディングテーマとなるDAOKO×岡村靖幸「ステップアップLOVE」は、2017年10月18日のリリース予定となっている。。

また、『血界戦線 & BEYOND』オリジナル・サウンド・トラックは、前シリーズにもましてさらに豪華なアーティストが参加。さまざまなアーティストにより表現される岩崎太整の楽曲に注目したい。

■参加アーティスト(アルファベット順)

Ashwin Shenoy

Banda Magda

Bilal

BIGYUKI

Bose(スチャダラパー)

Hybrid Thoughts

OH! MY GIRL

OUM

Pauline

Saucy Lady

Takuya Kuroda

Yuki Kanesaka

…and more

TVアニメ『血界戦線 & BEYOND』は、MBSにて10月7日(土)、TOKYO MXとBS11では10月8日(日)より放送開始予定。9月30日(土)に開催される先行上映会のチケットが9月22日(金)0:00より発売開始となるので、こちらもあわせてチェックしておきたい。各詳細はアニメ公式サイトにて。

(C)2017 内藤泰弘/集英社・血界戦線 & BEYOND製作委員会